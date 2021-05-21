‘Pandemi sürecinde çiftçi unutuldu’

M.BURAK YALÇIN

Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Çorum’da tarımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suiçmez, pandemi sürecinde çiftçinin unutulduğunu belirterek, ekonomik desteklerde tarıma hiç yer verilmediğini söyledi.

ZMO Çorum İl Temsilciğinde gerçekleşen basın toplantısında ZMO İl Temsilcisi Necati Gül ve bazı oda üyeleri de hazır bulundu.

‘PANDEMİ TARIMIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ’

Pandeminin hem Türkiye’de hem de dünyada tarımın önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirten ZMO Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, bu süreçte açıklanan ek ekonomik desteklerde tarıma hiç yer verilmediğini, esnaflara belli oranlarda rakamsal destekler verilse de çiftçinin unutulduğunu söyledi.

Çorum’da 2011 yılında 650 bin hektar olan tarım arazisinin 2021 yılında 550 bin hektara kadar düştüğünü dile getiren Suiçmez, “Öncelikle arazi kullanım planlaması yaparak tarımda kullanılması gereken topraklar, sanayileşme, madencilik gibi yatırımları dengeli bir şekilde planlamalı, tarım topraklarını hiçbir şekilde tarım dışına çıkarmamamız gerekir” dedi.

‘DÜNYA ÇİFTÇİLERİ İLE REKABET EDEBİLMEMİZ İÇİN YETERLİ DESTEK OLMASI LAZIM’

Dünya çiftçileri ile rekabet edilebilmesi için desteklerin yeterli olması ve zamanında ödenmesi gerektiğini savunan Suiçmez, “Geçen yıl destek 22 milyar TL idi. Bu yıl 24 milyar TL oldu. Tarım kanununun ilgili maddesi uygulansa bu 45-48 milyar olması gerekirdi. Çiftçi kanun gereği devletten alacaklı. Hem yetersiz bu destekler hem de zamanında ödenmiyor. Kendimize yeterli olmamız gereken ürünlerden birisi buğdaydır. Biz buğdayda kendimize yeterliliğimizi önceki yıl yüzde 100 iken şu an 94’lere düşürdük. Ayçiçeğinde düşük, soya da yüzde 5. Kendimize yeterli olmadığımız ürünlerde bu gıda arzını yurtdışından karşılamak zorundayız. Bu da şu aşamada yeni bir sıkıntı” diye konuştu.

‘ÇOK CİDDİ KURAKLIK SORUNU YAŞIYORUZ’

Türkiye’nin çok ciddi kuraklık sorunu yaşadığını da vurgulayan Suiçmez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm Türkiye’de kuraklık haritaları son derece çarpıcı. Marmara Ege dışında her yer tamamen risk altında. Buğdayda, arpada, mercimekte çok ciddi verim kayıpları var. Bu kayıp çiftçinin daha az para kazanması demek. Para kazanamayan çiftçinin borcunu ertelemek, ertesi yılda aynı sorunları yaşamak demek. Salgın koşullarında kendi çiftçimizi destekleyecek daha somut önlemler almalıyız.

‘EYLEM PLANLARI KAĞIT ÜSTÜNDE KALMAMALI’

Hidrolojik kuraklık daha büyük bir sorun. Eğer kuraklık devam ederse yerüstü ve yeraltı sularımız azalacak. Baraj ve göletlerde yeterli suyumuz olmayacak. Bakanlığın tarımsal kuraklıkla mücadele eylemi var. Maalesef kağıt üstünde kalmakta.

Tarımsal üretim planlaması yapmalıyız. Bu olmayınca kendi kendimize yeterliliğimiz azalıyor ve bunu yurtdışından karşılıyoruz. Kuraklık konusunda özet. Kamu kurumu kendini güçlendirmeli. Eylem planları kağıt üstünde kalmamalı. Somut desteklerle çiftçi desteklenmeli. Üretime devam etmek için yeterli ve destekler zamanında verilmeli. Mazot, yem, tohum, gübre, ilaç, girdi maliyetleri düşürülmesi. KDV oranları indirilmeli.”

GÜL: DEVLET MEZUN GENÇLERE İŞ SAHASI AÇMAK ZORUNDA

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül de Ziraat Fakültelerinin hızla artmasının işsiz ziraat mühendislerinin artmasına vesile olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yaklaşık 40’ın üzerinde fakülte var. Her yıl 4 bin üzerinde mezun var. Nicelik olarak çoğalıyorlar ama nitelik olarak azalıyorlar. Devlet gencini kamuda istihdam etmek zorunda değil ama iş sahası açmak zorunda.

‘NE KADAR TOPRAK KAYBEDERSEK O KADAR ÜLKEYİ KAYBETMİŞ OLURUZ’

Bayi yetkisi olmayan kişilerin tohum, fide satımı ile ilgili büyük sıkıntı var. Çay ocağında bile tohumun satıldığını gördük. 550 bin hektara kadar düştü tarım arazilerimiz. Ne kadar toprak kaybedersek o kadar ülkeyi kaybetmiş oluruz. Tarım dışına çıkınca üretim yapılmıyor.”

Basın toplantısı sonunda Gül, Suiçmez’e tablo hediye etti.