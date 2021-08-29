SP'li vekil Osmancık'a geliyor

Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere 30 Ağustos Pazartesi günü Osmancık’a geleceğini söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın ilçe ziyareti kapsamında, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık nezaretinde ilk olarak Şehitler ve Gaziler Derneği'ni ziyaret edeceğini belirten Halil İbrahim İnoğlu, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştireceğini ve devamında bir basın toplantısı düzenleneceğini ifade etti.

İnoğlu, ayrıca Milletvekili Karaduman’ın Belediye Kültür Sitesinde saat 14.00’da yapacağı basın toplantısında çeltik ve pirinç konularını içeren tarımsal faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 17:41