Yaraları sarmak için seferber oldular

HURŞİT BOZKURT

Çorum Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği, büyük bir afet yaşayan Kastamonu ve ilçeleri için seferber oldu.

Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği’nce hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesinin haricinde, ayrıca bölgede sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek için 30 kişilik gönüllü ekip de bölgedeki yaraları sarmak için yola çıktı.

Çeşitli boylarda içme suyu başta olmak üzere, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, bebek bezi, çöp poşeti, çay-şeker, kek, meyve suyu, çıkolata, simit, ekmek ve battaniyelerden oluşan yardımı malzemelerini el birliği ile tıra yükleyen vakıf ve dernek üyeleri, tırı ve yardım ekibini dualarla yolcu etti.

Semerkand Vakfı Başkanı Abdurrahman Kılıç ve Beşir Derneği Başkanı Murat Beşikcioğlu, yardım malzemelerinin ve kurtarma gönüllülerinin organize edilmesinde destek verdiklerini belirttikleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, ÇESOB Başkanı Recep Gür’e, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’a, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Süt Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya, Çorum esnafına ve Çorum halkına destek ve katkıları için teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 10:10