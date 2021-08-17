‘CHP, şuana kadar İstanbul ve Ankara’da taş üzerine taş koymadı’

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına geldiği Çorum’da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında CHP belediyeciliğini eleştiren Mehmet Özhaseki, CHP’nin belediyecilik yapma gibi bir niyeti olmadığını belirterek, şuana kadar İstanbul ve Ankara’da taş üzerine taş koymadıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen basın toplantısında AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Yahya Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe teşkilat başkanları ve partililer de hazır bulundu.

‘BÜTÜN İLLERİ GEZECEĞİZ’

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, MYK toplantısında karar aldıklarını ve Yerel Yönetimleri Birimi olarak bütün belediyeleri sırayla ziyaret edeceklerini belirterek, “Belediyelerimizin seçim öncesinde verdikleri vaatleri, yapılan ve yapılacak projeleri, neleri yapıp yapmadıklarını takip ediyoruz. Amacımız istişare yapmak” dedi.

‘RAKİPLERİMİZ ELLERİNE GEÇEN FIRSATLARI ÇOK KÖTÜ KULLANDILAR’

Konuşmasında CHP’li belediyeleri de eleştiren Mehmet Özhaseki, ellerine geçen fırsatları çok kötü kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “2019 seçimlerinden sonra hiç muhalefet etmeden sessizce izlemeyi tercih ettik. 2.5 sene geçti artık yavaş yavaş konuşmanın zamanı geldi, geçiyor bile. CHP’nin özellikle belediyecilik yapmak diye bir niyeti yok. Şuana kadar Ankara ve İstanbul’da taş üzerine taş koymadılar. Temel atmama ve iş yapmama programı yapıyorlar. Buda heralde onların sistemi.”

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEMSİLCİSİNİ NASIL YANINIZA ALIRSINIZ?’

CHP’nin “Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” stratejisi ile hareket ettiğini aktaran Özhaseki, “CHP son dönemlerde Kılıçdaroğlu ile başlayan dönemde iki net stratejisi var. Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti ile Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Gidince ne olacak? Sizin bir programınız var mı? Hayırlı bir işiniz var mı? Yok. Kaç senedir muhalefettesiniz oyunuz da artmıyor. Onun için herkesle bir araya gelmeye gayret ediyorlar. Bir tarafa İYİ Parti’yi alıyorlar bir taraflarına millete bile söylemekten utandıkları HDP’yi alıyorlar. Onlardan destek almadan hareket edemiyorlar. 50 yıldır bu milletin başına bela olan, terör örgütünün temsilcisi olanları yanınıza nasıl alırsınz. Bunlar Türkiye’yi bölmek istemiyorlar mı? Evlatlarımızın katilleri değil mi? İkinci stratejileri ise algı operasyonu. Olmayanı olmuş gibi göstermek, yalan söylemek. Son dönemlerin modası oldu. İstanbul’da sürekli “AK Parti mecliste önümüzü kesiyor” diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine şuana kadar 2179 teklif gitmiş. Yüzde 98’ine evet demişiz. Ne zaman önünüzü kesmişiz sizin. Hayır dediğimiz yüzde 2 içinde de yanlış işleri var ama trol ordusu bizimle ilgili algı operasyonu yapıyor” diye konuştu.

‘BÜTÜNŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ SON AŞAMAYA GELDİK’

Özhaseki, bir basın mensubunun bütünşehir yasası ile ilgili sorusunu da şöyle cevapladı: “Çalışmalar var. Son aşamaya geldi. Son halini hazırlayıp kamuoyu ile paylacağız. Uzlaşı arayacağız. CHP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye sunacağız. Çünkü belediye çalışmaları siyasi tartışmanın ötesinde gitsin istiyoruz. Burada iyi bir yönetim tarzı ortaya konursa vatandaş rahat edecek. Üzerinde çalışılan birçok proje var.

Şehirlerde plan bütünlüğünün sağlanması ve altyapı hizmetlerinin yapılması için bir birlikteliğe ihtiyaç var. Köy statüsünün korunmasını hepimiz istiyoruz. Mevcut büyükşehirlerde bile bağımsız ilçelerimiz daha güçlü olsun diye bir fikrimiz var. Hepsi tartışılıyor.”