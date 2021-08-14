Deva Partisi'nden pazar çıkarması

FATİH BATTAR

2023 seçimlerine hazırlanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Türkiye genelinde eş zamanlı pazar ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda Çorum’da da DEVA Parti Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve yönetimi Cumartesi Pazarı’nda hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet ederek, DEVA Partisi iktidarında yapacaklarını anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın selamlarını ileten Vargeloğlu, pazarcı esnafının ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Yarın iktidar olacakmış gibi sahada çalışmalara başladıklarını aktaran Vargeloğlu; "Türkiye’ye DEVA olmak için bu yola çıktık ve 18.ayı geride bıraktık. Çorum teşkilatı olarak da 13.ayımızı kutluyoruz. Son il başkanları toplantımızda eş zamanlı programların daha faydalı olacağı kanaatine verdik ve bu kapsamda bugün 427 noktada eş zamanlı pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşma gerçekleştirdik. Amacımız pazarcı esnafının ve vatandaşların dertlerini dinlemesi, tespit edilen ihtiyaçlar için not alınması ve Genel Başkan Ali Babacan’ın ve partinin ekonomi kurmaylarının ülkede yaşanan krize yönelik olarak sundukları çözüm önerisi hakkında bilgilendirme yapması. Yarın iktidarmış gibi çalışmalarımıza başladık. İktidar olduğumuzda neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda sıkıntıya düşmemek için sahadayız.” dedi

Ardından Vargeloğlu ve yönetimi parti broşürlerini dağıtıp, esnaf ile istişarelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 18:41