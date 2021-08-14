Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki yaşanan sel felaketlerine dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’da da yaşanmaması için derelerin biran önce ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Derelerin ıslahı ve biran önce temizlenmesi acilen gerekli diyen Başkan Şahiner, olası bir felakette bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

Sungurlu’da olası sel felaketlerine davetiye çıkartan Budaközü ve Di çayı derelerinin 8 yıldır ıslah edilmeyi beklediğini söyleyen Başkan Şahiner, Di Çayı'nın 5, Budaközü'nün 6 ve Akçay Deresi'nin ise 1,2 kilometrelik kısmı ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. "Allah korusun olası yaşanacak bir sel felaketinde Fatih, Bahçelievler, Sunguroğlu ve Akçay Mahallelerinin sular altında kalması söz konusu" diyen Başkan Şahiner, DSİ yetkililerini göreve çağırarak, derelerin biran önce ıslah edilmesi gerektiğini vurguladı.

Di çayı ve Budaközü çaylarında 2013 yılının Ocak ayında Ankara’dan Sungurlu'ya gelen DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ıslah çalışması için düğmeye basmış, 8 yıl geçmesine rağmen bir türlü yatırım programına alınmayan dere ıslahı halen çözüm beklediğini ifade eden Başkan Şahiner, “8 yıl önce İlçe Merkezi Dere Islahı Projesi kapsamında Di Çayı'nın 5, Budaközü'nün 6 ve Akçay Deresi'nin ise 1,2 kilometrelik kısmı ıslah edilecek, ayrıca Di Çayına 1 adet sel kapanı ile 17 adet köprü yapılacaktı. Bu proje sayesinde Sungurlu sel baskınlarına karşı tamamen korunacaktı. Ancak 8 yıl geçmesine rağmen ıslah projesi hayata geçirilmedi” dedi.

Budaközü ve Di çayı yakınında oturan vatandaşların, yaşanabilecek taşkınlara karşı tedirgin olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, “Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşananlar, olayın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Son yaşanan yağışlarla birlikte çaylar taşma noktasına geldi. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız yağmur suları nedeniyle diken üstünde oturuyor.” diye konuştu.

Ak Parti Çorum Milletvekilleri nasıl Osmancık’a verdikleri sözü tutup dereleri ıslah ediyorsa, Sungurlu’ya da verdikleri sözü tutmalarını istiyoruz diyen Başkan Şahiner, "Allah korusun burada yaşanabilecek can veya mal kaybının hesabını kimse veremez. Bu vebalden biran önce kurtulun. Biz Belediye olarak tüm ekipmanlarımız ile destek vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 16:59