ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Aşağıda nitelikleri belirtilen işyerleri ayrı ayrı olmak üzere;

SIRA NO ADRESİ İŞYERİ NO ALAN (m²) 1 YILLIK KİRA MUH. BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) NOT 1 ESKİCİLER SOKAK 1/3 8 m2 45.000,00 TL + KDV 13.500,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 2 ESKİCİLER SOKAK 4 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 3 ESKİCİLER SOKAK 6 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 4 ESKİCİLER SOKAK 7/9 8 m2 45.000,00 TL + KDV 13.500,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 5 ESKİCİLER SOKAK 8 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 6 ESKİCİLER SOKAK 10 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 7 ESKİCİLER SOKAK 12/14 8 m2 45.000,00 TL + KDV 13.500,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 8 ESKİCİLER SOKAK 18 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 9 ESKİCİLER SOKAK 19 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 10 ESKİCİLER SOKAK 22 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 11 ESKİCİLER SOKAK 25 4 m2 20.000,00 TL + KDV 6.000,00 TL III/M, 17.ve 18. Madde Şartı 12 SANATÇILAR SOKAĞI 5 6 m2 10.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 12. Madde Şartı 13 SANATÇILAR SOKAĞI 8 6 m2 10.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 12. Madde Şartı 14 SANATÇILAR SOKAĞI 12 6 m2 25.000,00 TL + KDV 7.500,00 TL 13. Madde Şartı 15 SANATÇILAR SOKAĞI 21 6 m2 25.000,00 TL + KDV 7.500,00 TL 14. Madde Şartı 16 SANATÇILAR SOKAĞI 24 6 m2 25.000,00 TL + KDV 7.500,00 TL 15. Madde Şartı

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde 5 yıl mühletle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri:10.12.2025 Çarşamba günü saat: 13.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:A-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B-Kanuni İkametgâh Belgesi, C-Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, E-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F-Adli Sicil kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları.(Şirket) G-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazısı. H-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsü. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri; K-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirildiğine dair belge. L-İhaleye ortak olarak katılacakların ‘’Noter Onaylı’’ ortaklık sözleşmesi. M-Dikici, saraç, ayakkabı tamircisi olarak ihaleye katılacak olanlar ilgili oda başkanlığından alınan Dikici, saraç, ayakkabı tamircisi işi yaptığına dair oda kayıt belgesi ve ustalık belgesi N- İhaleye katılacakların; istenilen tüm evrakları tek tek imzalayarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet İlan olunur.