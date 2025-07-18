ÇORUM BELTAŞ ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNDEN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Şirketimize ait, Cinsi Arsa vasfında olan, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz;

S. No MAH Tarih Ve Saati PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 İMAR DURUMU MUH. BED. TL GEÇ.TEM. TL 1. Çöplü 24.07.2025 Saat: 11:00 G33C-19C-3C 4473 4 2530,73 M2 Taks 0,35 Emsal 2,00 Yençok 6 Kat 35.420.000,00-TL 1.062.600,00-TL

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketinden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. (Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 C Blok Kat:1)

İhale Tarihi ve Yeri: 24.07.2025 Perşembe günü İlanda Belirtilen saatte Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok 5. Kat) Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Kimlik Fotokopisi. B) Kanuni ikametgah belgesi, C) Tebligat için yazılı adres beyanı, D) İhaleye katılacak kişinin Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü E) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri F) Vekaleten ihaleye katılma halinde İstekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi G) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. H) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun). I) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) J) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (iç zarf)

*Yukarıda belirtilen ihalelere katılacak olanların istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 24.07.2025 Perşembe günü Saat 10.45’e kadar Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok 5. Kat) bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.