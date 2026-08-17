T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNESİ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU

Kargı Belediye Başkanlığına ait Kubota Marka Mini Ekskavatör iş makinesinin 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkartılması işidir.

MADDE 2– İŞ MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ, MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

SIR NO İŞ MAKİNESİ DURUMU İŞ MAKİNESİ MODELİ İŞ MAKİNESİ MARKA VE CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Faal 2023 KX085-5 L Kubota Marka Mini Ekskavatör 3.000.000,00 ₺ 90.000,00 ₺ 25.08.2026 14.00

MADDE 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

İhalenin yapılacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

4- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

7- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

7- Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve bu şartnamenin 4’üncü maddesindeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

MADDE 5- İHALE DOSYALARININ SUNULACAĞI YER:

İhaleye katılacak olan istekliler, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale dosyaları ile birlikte ihale günü olan 25.08.2026 Salı günü, saat: 12.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 6- İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17’inci maddesi gereği ilanen duyurulur.11.08.2026

Hamit DERELİ

Belediye Başkanı