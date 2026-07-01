Osmancık Devlet Hastanesi Kantin-Çay Ocağı Kiralama İşi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmancık Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki mevcut Kantin-Çay Ocağının Bir (3) yıl süreli kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 10.07.2026 Cuma Günü Saat 10: 00’da açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak olan ihaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tahmini Yıllık Kira Bedeli : 299.000,00 (İkiyüzdoksandokuzbin TL)

Geçici Teminat Oranı (%3) : 26.910,00 ( Yirmialtıbindokuzyüzon TL)

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

1-Yasal yerleşim yerini gösteren İkametgâh/Adres Beyanı ile tebligat için Türkiye'de adres beyanı; irtibat

için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.

2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.

3- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (talep halinde aslı ihale komisyonuna ibraz edilecektir). Tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge ile tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, son bir yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli İmza Sirküleri'nin aslı veya noter tasdikli örneği ya da idarece onaylı fotokopisi.

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter

tasdikli imza beyannamesi.

6- Şartnameler mesai saatleri içinde Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimliği Satınalma Biriminden, Halk

Bankası TR18 0001 2009 3140 0005 0001 15 hesabına 3.000,00 TL (ÜÇBİN Türk Lirası) bedel yatırılarak

temin edilebilir.

7- Geçici teminat bedeli Halk Bankası TR18 0001 2009 3140 0005 0001 15 hesabına en az 26.910,00 TL

(Yirmialtıbindokuzyüzon TürkLirası) olarak yatırılmalı. Teminat mektubu sunulacaksa 31.08.2026 Tarihine kadar

olmalıdır.

8- İlk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Sabıka Kaydı):

a- Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

b- Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi ya da kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge. (Adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.)

9- İdarece hazırlanan örneğe uygun Teklif Mektubu.

10- MEB onaylı kantin işletmecilik ustalık belgesi; ihaleye katılan isteklilerin hiçbirinde yoksa kantin

işletmeciliği kalfalık belgesi. (Tüzel kişilik ise tek bir ortak için, gerçek kişilik ise kişi adına ayrı belge ibraz

edilecektir.)

11- Ticaret/Sanayi ve/veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantinciler Odasından, ihale tarihinden en fazla

1 ay öncesine kadar alınmış ve faaliyet konusu kantin veya kafeterya işi olan oda kayıt belgesi.

12- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a- Katılımcılar, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde gerçekleşen, Kamu Hastaneleri ve Bağlı Tesislerinden alınan kantin veya kafeterya işine ait iş bitirme belgesi veya devam eden işlere ait iş durum belgesini sunacaklardır. Devam eden işlere ait iş durum belgesi sunan katılımcıların en az 1 (bir) yıllık yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

b- İhalenin ilk ilan tarihi itibarıyla SGK borcu olmadığına dair belge (ihale işlem dosyasında belgelendirilmelidir).

c- İhalenin ilk ilan tarihi itibarıyla vergi borcu olmadığına dair belge (ihale işlem dosyasında belgelendirilmelidir).

14- Kalite Standartlarına İlişkin belgeler

a- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi,

b- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 9001 Belgesi,

15- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair belge. Yasaklı olan

isteklilerin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

16- Yukarıdaki maddelerde geçen belgelerin ihale dosyasında belgelendirilmemesi halinde isteklilerin

teklifleri geçersiz sayılacaktır.

17- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı

olması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda istenen belgelerle birlikte hazırlayacakları ihale zarflarını, ihalenin

yapılacağı tarih olan 10.07.2026 Cuma günü saat 10.00'dan önce Osmancık Devlet Hastanesi

Satınalma Birimine kapalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 5-İhaleye katılamayacak olanlar: : 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinde yazılı kimseler ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ile 4734 sayılı Yasanın (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, söz konusu ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir.

Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 5237 Sayılı TCK 103,104, ve 105 nci maddeleri kapsamındaki olaylardan hakkında dava açılmamış, takibat yapılmamış olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs edenler ihaleye katılamaz. İsteklileri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunanlar, ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.