KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

2027 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1569457

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642195500 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 18.09.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM) Zemin Kat İhale Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2027 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 91 Kalem KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi, Boğazkale Devlet Hastanesi. Ortaköy Devlet Hastanesi, Uğurludağ Devlet Hastanesi, Dodurga Devlet Hastanesi ve bağlı tesisleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi, Boğazkale Devlet Hastanesi. Ortaköy Devlet Hastanesi, Uğurludağ Devlet Hastanesi, Dodurga Devlet Hastanesi ve bağlı tesisleri ambarlarına ilgili hastanelerin talebi doğrultusunda 10 gün içinde peyderpey 31/12/2027 tarihine kadar teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.