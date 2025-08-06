LABORATUAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

LABORATUAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1155089

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642195500 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 04.09.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SONUÇ KARŞILIĞI MOLEKÜLER HBV PCR, HCV PCR, CMV PCR, HIV PCR TESTLERİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SONUÇ KARŞILIĞI MOLEKÜLER HBV PCR, HCV PCR, CMV PCR, HIV PCR TESTLERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1-Cihazlar sözleşmenin imzalanmasına mütakip hastanemiz laboratuvarına çalışır vaziyette teslim edilecektir ve sözleşmenin imzalanmasına mütakipte işe başlanacaktır. 22.09.2027 tarihine kadar parti parti (60 günlük stoklarda) yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 24 aydır. işi bitirme tarihi 22.09.2027 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Kit siparişleri yüklenici firma faksına iletildikten sonra en geç 7 iş günü içerisinde Hastanelere teslim edilecektir. 3-Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastanelere teslim edilecek, her hastaneye ayrı fatura kesilecektir. 4-Faturalarda tıbbi malzemelerin SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) kodları mutlaka belirtilecektir. 5-Sözleşme bitiminde kurumun elindeki kitler bitmez ise cihazlar 22.12.2027 tarihine kadar kurumda kalacaktır 3.5. İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Broşür

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.