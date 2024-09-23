|T.C.
|ÇORUM İLİ
|ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|ARSA SATIŞ İHALE İLANI
|1-)
|Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.
|2-)
|İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilecektir.
|3-)
|İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte ve 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|4-)
|İhale artırım miktarı 50,00 TL üzerinden yapılacaktır.
|5-)
|Muammel bedeli üzerinden %3 geçici teminat, İhale bedeli üzerinden ise %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
|6-)
|İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler 04.10.2024 tarih ve saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname
e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" vermek zorundadır.
|7-)
|Satışı Yapılacak Arsaların
|S.No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Cinsi
|Tahmini Bedeli
|Geçici Teminatı
|AÇIKLAMA
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Denizhan Mahallesi
|1169
|1
|471,90
|Arsa
|519.090,00
|15.572,70
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|2
|Denizhan Mahallesi
|1169
|49
|443,35
|Arsa
|399.015,00
|11.970,45
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|3
|Denizhan Mahallesi
|1169
|48
|442,61
|Arsa
|398.349,00
|11.950,47
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|4
|Denizhan Mahallesi
|1169
|47
|442,77
|Arsa
|398.493,00
|11.954,79
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|5
|Denizhan Mahallesi
|1169
|46
|442,17
|Arsa
|397.953,00
|11.938,59
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|6
|Denizhan Mahallesi
|1169
|45
|441,71
|Arsa
|397.539,00
|11.926,17
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|7
|Denizhan Mahallesi
|1169
|44
|442,13
|Arsa
|397.917,00
|11.937,51
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|8
|Denizhan Mahallesi
|1169
|43
|467,43
|Arsa
|420.687,00
|12.620,61
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|9
|Denizhan Mahallesi
|1169
|42
|487,28
|Arsa
|438.552,00
|13.156,56
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|10
|Denizhan Mahallesi
|1169
|9
|492,86
|Arsa
|492.860,00
|14.785,80
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|11
|Denizhan Mahallesi
|1169
|8
|497,01
|Arsa
|497.010,00
|14.910,30
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|12
|Denizhan Mahallesi
|1169
|7
|453,15
|Arsa
|453.150,00
|13.594,50
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|13
|Denizhan Mahallesi
|1169
|6
|453,75
|Arsa
|453.750,00
|13.612,50
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|14
|Denizhan Mahallesi
|1169
|5
|453,91
|Arsa
|453.910,00
|13.617,30
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|15
|Denizhan Mahallesi
|1169
|4
|453,78
|Arsa
|453.780,00
|13.613,40
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|16
|Denizhan Mahallesi
|1169
|3
|454,15
|Arsa
|454.150,00
|13.624,50
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|17
|Denizhan Mahallesi
|1169
|2
|467,96
|Arsa
|561.552,00
|16.846,56
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|18
|Denizhan Mahallesi
|1170
|2
|420,11
|Arsa
|546.143,00
|16.384,29
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|19
|Denizhan Mahallesi
|1170
|3
|422,14
|Arsa
|506.568,00
|15.197,04
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|20
|Denizhan Mahallesi
|1170
|4
|422,66
|Arsa
|507.192,00
|15.215,76
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|21
|Denizhan Mahallesi
|1170
|5
|423,46
|Arsa
|508.152,00
|15.244,56
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|22
|Denizhan Mahallesi
|1170
|6
|423,75
|Arsa
|508.500,00
|15.255,00
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|23
|Denizhan Mahallesi
|1170
|7
|424,35
|Arsa
|509.220,00
|15.276,60
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|24
|Denizhan Mahallesi
|1170
|1
|497,45
|Arsa
|596.940,00
|17.908,20
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|25
|Denizhan Mahallesi
|1170
|37
|469,58
|Arsa
|516.538,00
|15.496,14
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|26
|Denizhan Mahallesi
|1170
|36
|470,80
|Arsa
|517.880,00
|15.536,40
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|27
|Denizhan Mahallesi
|1170
|35
|471,14
|Arsa
|518.254,00
|15.547,62
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|28
|Denizhan Mahallesi
|1170
|34
|472,23
|Arsa
|519.453,00
|15.583,59
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|29
|Denizhan Mahallesi
|1170
|33
|472,40
|Arsa
|519.640,00
|15.589,20
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|30
|Denizhan Mahallesi
|1170
|32
|530,13
|Arsa
|583.143,00
|17.494,29
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|31
|Denizhan Mahallesi
|1171
|2
|315,16
|Arsa
|441.224,00
|13.236,72
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|32
|Denizhan Mahallesi
|1171
|3
|339,81
|Arsa
|441.753,00
|13.252,59
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|33
|Denizhan Mahallesi
|1171
|4
|359,79
|Arsa
|467.727,00
|14.031,81
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|34
|Denizhan Mahallesi
|1171
|5
|380,18
|Arsa
|494.234,00
|14.827,02
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|35
|Denizhan Mahallesi
|1171
|1
|282,29
|Arsa
|366.977,00
|11.009,31
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|36
|Denizhan Mahallesi
|1171
|25
|304,54
|Arsa
|395.902,00
|11.877,06
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|37
|Denizhan Mahallesi
|1171
|24
|322,00
|Arsa
|386.400,00
|11.592,00
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|38
|Denizhan Mahallesi
|1171
|23
|342,46
|Arsa
|410.952,00
|12.328,56
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
|39
|Denizhan Mahallesi
|1171
|22
|361,65
|Arsa
|433.980,00
|13.019,40
|İmar Alanı İçinde
|7.10.2024 - 10:00
#ilangovtr Basın No ILN02091225