2025 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ ELBİSESİ ALIMI

2025 Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazlık Ve Kışlık İş Elbisesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1177871

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 - Merkez / ÇORUM Merkez/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03643191919 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.08.2025 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok Kat:2 Merkez/ÇORUM

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2025 Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazlık ve Kışlık İş Elbisesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem Yazlık ve Kışlık İş Elbisesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposu 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasın takip eden günden itibaren 50(Elli) takvim gün içerisinde İdare tarafından uygun görülen zamanlarda ve yine idarenin öngördüğü Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün deposuna teslim tesellümle teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.