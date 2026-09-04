-İLAN-

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1- İlimiz Merkez Tarhan köyü sınırları içerisinde bulunan yığın haldeki 9.608,32 m3 kil malzeme ile 37.803,49 m3 kum-çakıl malzemenin hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 16/09/2026 Çarşamba günü saat 13:30’da ihalesi yapılacaktır.

2-Taşınmazın kiraya verilmesi ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale dosyası bedeli 1.000 TL’dir. Geçici teminat (%3) ihale bedelinin ödenmesinden ve malın tesliminden sonra müşteriye iade olunur.

4- İhaleye Katılabilmek İçin:

Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a)Müracaat dilekçesi.

b)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

c) Geçici ihale teminatı.

d)Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve vergi numarası,

e)T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi.

f)İmza sirküleri aslı (vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri)

g)Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a)Müracaat dilekçesi

b) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

c)Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve vergi numarası,

d)Noter tasdikli imza sirkülerini,

e)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

f)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

g)İlgililerin kum ocağı ve madencilik faaliyetleri ile uğraştığına dair, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili odadan alınacak yazılı belgenin aslı veya onaylı örneği,

h)Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.

ı)Geçici ihale teminatı.

5-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

ÇORUM MERKEZ İLÇE TARHAN KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YIĞIN HALİNDEKİ KUM-ÇAKIL İLE KİL MALZEMENİN SATIŞ İHALESİ

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı m3 Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) % 3 İhale Tarihi İhale Saati 1 Kil Malzeme 9.608,32 1.350.546,17 40.516,38 16/09/2026 13:30 2 Kum-Çakıl Malzeme 37.803,49 1.039.604,80 31.188,14 16/09/2026 13:50