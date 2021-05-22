Minik Umut melek oldu

FATİH BATTAR

Çorum'da yaşayan 6 yaşındaki engelli Umut Kılıç, melek oldu. Doğduğu günden bu yana hastalıklarla mücadele eden minik Umut, bugün hayata gözlerini yumdu.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Umut'un vefatı hem ailesini hem de köy halkını yasa boğdu. 6 yıl boyunca hayatın yükünü minik bedeninde taşıyan Umut, bugün Kunduzlu köyünde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 13:45