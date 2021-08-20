Jandarma yaralı leyleğe kol kanat gerdi

EROL TAŞKAN

Boğazkale İlçe Jandarma ekipleri, arazide bulduğu yaralı leyleği Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

Önleyici kolluk hizmetleri için devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yaralı leyleğe rastladı. Uçmakta zorlanan ve kaçamayan leyleğin kanadından yaralandığını tespit eden jandarma ekipleri, örnek bir duyarlılık göstererek, Türk askerinin her türlü canlıya merhametle yaklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Düşme ya da yabani bir hayvanın saldırı sonucu yaralanmış olabileceği düşünülen leylek, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin himayesinde tedavi edilip sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.