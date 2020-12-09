Çocuklar bilim ve sanatla buluşuyor

RECEP MEBET

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Tasarım Beceri Atölyeleri’ni öğrencileri dışındaki çocuklara da açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye çapında 10 pilot ilde uygulanan projeye ev sahipliği yapan BİLSEM, 10 ayrı atölyede toplam 1500 öğrenciye bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal alanda beceri temelli destek eğitimi verdi.

Çorum’un yanı sıra İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ’da uygulanan projeyle, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM'lerin kapısı diğer öğrencilere de açılmış oldu.

Tasarım Beceri Atölye çalışmaları ile bir amaç doğrultusunda tasarlanmış ve mesleklerle ilişkilendirilmiş işliklerde, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkarılırken çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olunuyor. Bununla beraber mevcut atölyeler yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için de somut mekanlar teşkil ediyor.

Okul Müdürü Sadık Efe’nin koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalara pandemi koşulları nedeniyle zorunlu ara verilmiş olsa da yüz yüze eğitime dönüşle birlikte projenin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

‘KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI PROJESİ’ MODEL OLDU

Çorum BİLSEM’in 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda hayata geçirdiği ‘Küçük Bilim İnsanları’ adlı proje, Tasarım Beceri Atölyeleri’nin diğer okulların öğrencilerine açılması hususunda uygulanan Bakanlık projesine ilham kaynağı oldu.

BİLSEM öğrencileri dışındaki çocukların da bilim ve sanatla buluşmasını amaçlayan proje ile Tasarım Beceri Atölyeleri eğitim programı dışındaki zamanlarda diğer öğrencilerin istifadesine sunuluyor.

TÜBİTAK proje çalışmaları dahilinde gerçekleştirdiği ‘Bilim Şenliği’ gibi etkinliklerle de öncü olarak ses getiren BİLSEM, elde ettiği ulusal başarılarla da adından söz ettiriyor.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI ve SANATÇILARI BİLSEM’DE YETİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla mevcut atölyelerini zenginleştiren BİLSEM, bilim ve sanat eğitimi açısından büyük önem taşıyan atölyelerine yenilerini de ekledi.

Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 20. Sokak numara 1’deki yeni binasında çalışmalarını sürdüren BİLSEM bünyesinde Vakıfbank Yapay Zeka ve Mekatronik Atölyeleri’nin yanı sıra, Resim ve Müzik Atölyesi, Kodlama Atölyesi, WEb2 Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Matematik Uygulamaları Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Bilim Atölyesi yer alıyor.

Geleceğin bilim insanları ve sanatçılarını yetiştiren Merkezin, Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Z Kütüphane’ye de kavuşacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 19:39