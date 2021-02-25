‘Eğitimin bütün paydaşlarına hemen aşı yapılsın’

FATİH BATTAR

1 Mart itibariyle 1 milyondan fazla öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatan Eğitim Sen Çorum Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe vererek, eğitimin bütün paydaşlarına hemen aşı yapılmasını talep etti.

Sağlık Müdürlüğü önünde konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanması gerektiğini ifade ederek; “Yüz yüze eğitim öğretime geçilmeden meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerinin aşı programına alınmasını, üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının tamamında görev yapan, taşeron işçilere, servis, kantin, yemekhane vb. alanlarda çalışanların aşı programına dahil edilmesini, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak talep ediyoruz.” dedi

1 Mart’tan sonra okulların kademeli biçimde açılması, etkileyeceği ekonomik ve sosyal alanlarla birlikte büyük bir nüfus hareketliliğe neen olacağını dile getiren Beyaz;

“COVID-19 salgını toplumsal yaşamı ve toplumsal kurumları pek çok alanda derinden etkiledi. İlişkide oldukları kişilerle birlikte neredeyse tüm nüfus ile temas halinde olan okullar ve üniversitelerin bileşenleri, yani öğrenciler, öğretmenler ve veliler salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalardan çok büyük ölçüde etkilendiler. Bir yıla yakın bir zamandır okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime kapatıldı ve büyük eşitsizliklerin eşlik ettiği bir uzaktan eğitim süreci yaşandı. COVID-19 ile mücadelede, toplum sağlığı için kitlesel ve hızlı bir aşılamanın önemi Bakanlığınızca da ifade ediliyor. Ne var ki gerek yeterli aşı temini ve gerekse aşılamada istenilen hıza erişilememesi toplum sağlığı açısından kaygıların artmasına yol açıyor. Eğitimsel önlemlere ek olarak Bakanlığınız uhdesinde olan aşılama yönetiminin, aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşamanın 7. sırasında yer alan eğitim ve bilim emekçilerinin hızlı bir biçimde aşılanması hem salgının yayılımını önlemede hem de sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını oluşturmada olumlu sonuçlar doğuracaktır.” ifadelerini kullandı.