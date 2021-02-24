‘İhtisaslaşmayı kaldıraç olarak kullanacağız’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yükseköğretim Kurulu'nun, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemine işaret ederek, “İhtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi'nin de ortak paydaşları arasında yer aldığı, Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Teknopark'ın çevrimiçi olarak düzenlediği “3.Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı”na katılarak, konuşma yaptı.

Çalıştayın, bölgede önemli adımların atılmasına öncülük edeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Bu çalıştaya çok önem verdik. Biz de ihtisas üniversiteleri arasındayız. İhtisaslaşma bizi heyecanlandırıyor. Kalkınma odaklı, üretmeye odaklı, birlikte gelişmeye odaklı bir yaklaşım. Bu çerçevede biz de yolun başında bir üniversite olarak bu tür çalışmaları, bu tür çalıştayları büyük fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yakın bölgemizin, ulaşılabilir altyapı ve insan kaynakları bağlamında, Türkiye'nin ortak üretimi olabilecek bu adıma çok büyük katkı sunacağı ortada. Bu çalıştay, bize çok yönlü katkı sunacaktır” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi olarak çalıştayda, ‘enerji’ başlığı dışında hemen hemen her başlıkta yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Öztürk, “Özellikle altyapı tanıtımı anlamında, Sağlık Bakanlığı ve TSE ile çalıştığımız, uluslararası akreditasyona sahip Bilimsel Teknik Araştırma Merkezimizi tanıtmak istiyoruz” dedi.

‘ÇORUM’UN MAKİNE İMALAT KAPASİTESİ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE’

Çorum'un sanayi alanında önemli bir konuma sahip olduğuna da değinen Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Çorum, gerçekten bölgede makine imalat anlamında çok öne çıkmış. Çok ciddi üretim kapasitesini aşmış durumda, Türkiye ortalamasının üzerinde. Bununla ilgili tecrübeleri de paylaşmış olacağız. Hocalarımızın ciddi danışmanlık ve ciddi piyasa etkileri söz konusu. Bunlar, şu ana kadar ihtisaslaşma dışında, bireysel etki ve katkılarla oluşmuş. Şu ana kadar bahsedilen bütün enstrümanlar bağlamında üretime dönük olarak, dağınıklığı, toparlayıcı bir etki olarak, ihtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız. Tabi ki altyapı ve insan kaynakları anlamında da etkinliğimizi ve verimliliğimizi diğer üniversitelerimizle beraber sağlamak adına birlikteliğin ilk adımı bu tür çalıştaylara çok önem veriyoruz.”

‘SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILABİLİR’

Prof. Dr. Öztürk, sağlık bilimleri alanında da önemli adımlar atılabileceğini, bu doğrultuda implant testleri, analiz ve geliştirme merkezi ile birlikte Hitit Üniversitesi'nin sahip olduğu kapasiteyi paylaşmak istediklerini belirterek, “Savunma ne kadar kritikse sağlık da zaten aynı oranda ne kadar kritik bir sektör olduğu ortaya çıktığı için tabi burada da adım atmamız lazım” ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında “Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hasan Mandal, “ Konuşmuş olduğumuz bu başlık sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil, aynı zamanda Avrupa ve tüm dünyada bir arayışın olduğu noktadır. Özellikle kovid-19 dönemi ile birlikte buna olan ihtiyaç. Herkes, pandemi döneminde kurumların birlikte çalışmaları, altyapıların ve insan kaynaklarının birlikte kullanılması arayışında. O yüzden bu süreçte geride kalmış olmaktan daha çok, yeni ve yenilikçi uygulama örneklerini ortaya koymak çok kıymetli.” diye konuştu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise yaptığı konuşmada YÖK çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Prof. Dr. Naci Gündoğan, şunları kaydetti: “TÜBİTAK ve YÖK’ün özellikle araştırma konusunda yakinen çalıştığını hepimiz bilmekteyiz. Bununda ülkemizdeki araştırmaya önemli katkı sunduğunuzda fakındayız. Üçüncüsü düzenlenen araştırma ve inovasyon çalıştayının bu yıl temasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem araştırma boyutunun öne çıkması hem de araştırma yönü ile işbirliklerinin konuşuluyor olması daha bir önem taşıyor. Bu önemli toplantının her yıl daha da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Bu çalıştayın beni ilgilendiren iki önemli boyutu bulunmakta. Birincisi tabi ki araştırma konusunun konuşuluyor olması. Daha önemli ikinci boyutu ise işbirlikleri boyutu. TÜBİTAK, üniversiteler ve YÖK gibi paydaşların bir araya gelerek, araştırma konusunda daha fazla kafa yormasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Çalıştay, “Bilgi İletişim ve Haberleşme Teknolojileri”, “Enerji Araştırmaları”, “Makine, İmalat ve Malzeme Teknolojileri”, “Sağlık ve Yaşam Bilimleri”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler”, “Tarım, Gıda ve Hayvancılık Araştırmaları” konularında sunumlar ile devam etti.

Çalıştaya, Hitit Üniversitesi ile beraber Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de katkı vererek, ortak paydaş oldu. (Haber Merkezi)