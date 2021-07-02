Kodek’ten yıl sonu mesajı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yeni eğitim ve öğretim döneminde sağlıklı günlerde buluşmayı diledi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, şunları söyledi: "Çorum eğitim ailesi olarak 459 okulumuzda 88.859 öğrencimiz ve 7203 öğretmenimiz ile 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle küresel alanda yaşanan değişimler sebebiyle okullarımızda zaman zaman yüz yüze, zaman zaman uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ettik.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni bir sürece girdiğimiz salgın hastalıkla mücadele döneminde bizler de çalışmalarımızın seyrini günlük hayatın gerektirdiği kurallara entegre ettik. Öğretmenlerimize yönelik çevrimiçi eğitimler, bilimsel söyleyişiler ve birçok alanda mesleki gelişim seminerlerini hizmete sunduk. Bilindiği gibi eğitimin üç saç ayağı olan öğrenci, aile ve okulun uyumu çocuklarımızın başarısında oldukça önem arz etmekte. Bu zincirin ayrılmaz bir parçası olan kıymetli velilerimiz, uzaktan eğitim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi oldunuz. Çocuklarımızın uzaktan eğitime kazandırılmalarında önemli bir geri dönüş sağlayarak bizlere destek olan değerli velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde aynı sabır ve kararlılıkla desteklerinizi bekliyorum.

5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Akademik, Sosyal-Duygusal, Fiziksel Gelişim ve Özel eğitim alanı olmak üzere dört ana tema alanında uygulanacak olan 'Telafide Ben de Varım' programı tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hizmetinde olacak olup, herkesin ihtiyaç duyduğu alana uygun bir faaliyete katılmasını temenni ediyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin cıvıltıları içerisinde yine bir arada olacağımız sağlıklı günlerde buluşmak üzere; tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini diliyorum."

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 16:47