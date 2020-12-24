OSB’de pandemiye rağmen istihdam arttı

FATİH BATTAR

1977 yılından beri Çorum'un kalkınmasına yön veren ve Çorum'u Anadolu kaplanları arasına taşıyan ruhun en önemli temsilcilerinden biri olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi, pandemiye rağmen, yeni yatırımlarla istihdamını artırmayı başardı.

Çorum OSB, Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve salgınla mücadele tedbirlerine rağmen 2020 yılı ilk 10 ayında 582 milyon ihracat gerçekleştirerek, büyük bir başarıya imza attı.

Kendi öz sermayesiyle kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik 260 hektar alanda üretim ile işe başlayan Çorum sanayisi, bugün Koronavirüse rağmen 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN SANAYİCİLER YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara, Samsun, Giresun, Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Sivas ve Nevşehir gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran Çorum sanayisinin, 2021 yılında yapımına başlaması planlanan hızlı tren ve yük treni ile havaalanın da Çorum’a kazandırılmasıyla birlikte Çorum’un Türkiye’nin en büyük 10 ekonomiye sahip illerinden biri olması ve 10 binlerce kişiye istihdam kapısı olması hedefleniyor.

YENİ YILDA 400 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM KAPISI

Çorum sanayisi firmalar arası işbirliği ve ortaklık kültürü sayesinde hızla gelişerek özellikle makine, toprağa dayalı sanayi ve gıda imalatı alanlarında ülke çapında marka olmayı başarırken, Çorum OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Çiftçi, Çorum sanayisinin 2021 yılında yeni yatırımlarla 400 kişiye de yeni istihdam alanı sağlanacağını söyledi.

48 YENİ FABRİKA GELİYOR

OSB’de 48 fabrikanının daha faaliyete geçeceğini aktaran Çiftçi; “Ülkemiz ve dünya ekonomisinin çok kırılgan olduğu ve koronavirüs salgının yayıldığı bir dönemde tahmini 2020 yılı arsa tahsis öngörümüz 50.000,00 m² iken bölgemizde makina imalatı, metal işleme tezgahları imalatı, çelik konstrüksiyon imalatı, seramik ve vitrifiye fabrikaları makinaları imalatı, un-yem makinaları imalatı, toprak sanayi makinaları imalatı, tarım makinaları imalatı, biyomedikal ürünler imalatı, arıcılık ekipmanları imalatı, iş elbiseleri imalatı, dondurulmuş ve ya kurutulmuş meyve ve sebze imalatı, leblebi ve kavrulmuş kuruyemiş imalatı yapacak yatırımcılara kasım ayı sonuna kadar 235.000,00 m² arsa tahsis işlemi gerçekleşmiş ve tahsis yapılan yatırımcıların yatırım taahhüt tutarı 68.355.000,00 TL ve istihdam taahhüdü 400 kişidir. Aralık ayı içerisinde bölge müdürlüğümüz tarafından yapılan ve devam eden görüşmeler neticelendiğinde 100.000,00 m² daha arsa tahsis işlemi gerçekleşeceği düşünülmektedir.” dedi.

77 TANE YATIRIMA HAZIR SANAYİ PARSELİ VAR

Çorum OSB’de 255 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli bulunduğunu ve bunlardan 178 adetinin sanayi parseli olduğunu belirten Çiftçi, bütün altyapıları tamamlanarak yatırıma hazır 77 sanayi parseli olduğunu ifade etti.

2 YILDA HEDEF 10 BİN KİŞİ

Çorum’un refah seviyesinin artmasını sağlamak, sosyal yapının gelişmesine katkı sunarak büyük şehirlere göçün azaltılmasına katkıda bulunmak için 215 hektarlık ilave alanın her türlü altyapısı tamamlanarak tahsise hazır hale getirildiğini kaydeden Çiftçi; “Bölgemizin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir. Ekim ayı itibari ile 8 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.” dedi

YATIRIMCILARA İNANILMAZ TEŞVİKLER

Çorum OSB olarak sanayicilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerini sağlamak hedefiyle verilen teşvikleri açıklayan Vali Çiftçi;

“İlimiz teşvik paketi çerçevesinde 4. Bölge kapsamında olup, Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak yatırımlar; KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, Gelir/kurumlar vergisi indirimi, Faiz desteği, SGK işveren prim desteği ve bunun gibi 5.Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan binalar için daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir. Sanayi Sicil Belgesine sahip yatırımcılarımızın elektrik tüketimine %2 TRT payı muafiyeti getirilmiştir. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, kanal kotu tutanağı, iş deneyim belgesi, imar bilgileri ve imar çapı verilmesinden, yol kotu tutanağının onaylanmasından, inşaat vize kontrol giderlerinden, evrak sureti çıkartılması ve ilgili evrakın onaylanmasından, arşiv hizmetlerinden, büro tescil belgesi dosyalamadan, banka ekspertizlerin talep ettiği evraklardan herhangi bir bedel alınmamaktadır. Bölgemizde bulunan tahsis edilmemiş parseller %60 oranında kısmen bedelsiz teşvikten yararlanmaktadır. Yapı Denetim Kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli %35 indirimli olarak uygulanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bölgelerin ve şehirlerin ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli rol oynayan sanayileşmenin yol açtığı çarpık sanayileşme gibi olumsuz etkilerin üstesinden gelerek; çevreye duyarlı düzenli kentleşmenin sağlanması için planlı ve düzenli sanayileşme sayesinde, kentleşme ve çevre politikalarının uygulanması gibi sosyal olguların da gerçekleşmesini sağlayarak Organize Sanayi Bölgemiz tarıma uygun olmayan yani tarım yapılamayan arazilerin değerlendirilmesini sağlayarak Çorum ili ekonomisine kazandırarak daha yüksek nitelikli yatırımlar ve girişimler için çok daha istekli, cesaretli davranarak bürokrasiden arınmış şekilde tek durak ofis mantığı ile sanayicilerimize hizmet verilmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:32