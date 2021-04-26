33 akademik personel alınacak

İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak.

33 akademik personel alınacak

İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi'nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri  ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “İstanbul  Üniversitesi  Akademik Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri”  uyarınca  Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  şahsen  veya  posta yoluyla eleman alınacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi için tıklayınız

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