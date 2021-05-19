4 parti ve STK’lardan Kudüs eylemi

FATİH BATTAR

Çorum’da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için ortak basın açıklaması düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eyleme CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi destek vererek, katil İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar kınandı.



Eyleme CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Eylemde bir basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hanımlar Komisyon Başkanı Keziban Göle; “Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.” dedi

İsrail’in Gazze’ye yöneilk saldırıların artık çok vahim bir boyuta ulaştığını ifade eden Göl; “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.” şeklinde konuştu

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığının BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne serdiğini aktaran Göle, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 harekete geçirilmeli; kınamadan daha ileri adımlar atılmalıdır. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Bundan sonra söz bitmiştir. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. Kanayan yaramız sadece Filistin değildir. Müslümanların bu parçalamış durumundan ve uluslararası kuruluşların işlevsiz halinden dolayı; Doğu ki daha birçok mazlum Türkistan'da, Myammar'da ve coğrafyada zulümler devam etmektedir. Başta Türkiye olmak üzere İslam Dünyası bu dağınık hallerine bir son vermeli ve bu kardeşlerimizin derdine kınamanın ötesinde bir çare bulmalıdır. Samimi insan hakları savunucuları, kapitalist-emperyalist prangalarından kurtulmalı ve somut çözümler geliştirmelidir. Son tahlilde: bizler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.”



