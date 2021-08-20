7 milyon liraya satıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan dört adet arsanın satış ihalesi yapıldı. Arsalardan sadece bir tanesine talipli çıktı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Encümeni Huzurunda gerçekleştirilen ihalede ilk olarak Ayarık bölgesinde ki 10660,31 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışı yapıldı.

Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen ihalede 6 milyon 610 bin lira muhammen bedelle satışa çıkartılan arsaya Uzay Gayrı Menkul 6 milyon 620 bin lira, Turkuvaz Yapı 6 milyon 620 bin lira, Erdal Gök 6 milyon 810 bin lira teklif verdi. İhalenin açık artırma kısmında ise arsaya en yüksek teklifi 7 milyon lira ile Erdal Gök verdi.

İhalede diğer üç arsaya ise talipli çıkmadı.