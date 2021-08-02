Arı sokması sonucu fenalaşan adam hayatını kaybetti

Çorum'un Dodurga İlçesine bağlı Dikenli Köyünde arı sokması sonucu fenalaşan 41 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ayhan Dündar, kurtarılamadı.
Talihsiz gencin ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Dodurga'da faaliyet gösteren bir kömür ocağında çalıştığı öğrenilen Ayhan Dündar, kendisine ait bahçede arı sokması sonucu fenalaştı.
Olayın ardından yere yığılan Ayhan Dündar’ı gören yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Dündar, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Arıya karşı alerjisi olduğu öğrenilen talihsiz genç, Dikenli Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.