Baro'dan Bakan Gül'e ziyaret

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, yönetim kurulu ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti.

Ziyarette avukatların yaşadıkları sorunlar ile gündemde olan bazı yasal düzenlemeler ile ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydeden Kenan Yaşar, “Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ü Çorum Barosu olarak ziyaret ederek yerel sorunlarımızı, avukatlara yönelik saldırılara karşı alınması gereken tedbirleri, Hayvan Hakları Yasası, avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi, emeklilik haklarına ilişkin düşüncelerimiz, CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesine uygun hale getirilmesi, kamu avukatlarının sorunları, meslek alanının genişletilmesi, Arabuluculuk Kanununda yapılacak değişiklikte avukatlık mesleğinin gözetilmesi, İnsan Hakları Eylem Planında öngörülen hususların en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik düşüncelerimizi kendisi ile paylaştık. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretin sonunda ise Baro Başkanı Kenan Yaşar, Bakan Gül’e hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 20:02