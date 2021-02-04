Bayatlı kaymakamın başarısı

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Balıkesir Karesi Kaymakamı hemşehrimiz Abdulkadir Demir, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

61 yıldır düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’ne ev sahipliği yapan şirin ilçenin sevilen Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi’de 4 yılı geride bıraktı.

Eğitimden spora, kültürden sanata, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Demir, ilçede tarım ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hususunda da önemli projelere imza attı.

Koranavirüs salgını döneminde ilçe halkı ve esnafıyla birlikte örnek bir dayanışma sergileyen Çorumlu Kaymakam, Covid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

ABDULKADİR DEMİR KİMDİR?

Karesi Kaymakamı hemşehrimiz Abdulkadir Demir, 1970 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım attı. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Aksaray Vali Yardımcılığı görevi esnasında 2010 -2011 yılları arasında İngiltere-Keele Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/861 sayılı Atama Kararı ile Erbaa Kaymakamlığı’ndan Karesi Kaymakamlığı’na atandı. Türk İdareciler Derneği tarafından Erbaa Kaymakamlığı görevinde bulunduğu süre zarfında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle 2016 Yılının Başarılı İdarecisi seçilerek ‘Merhum Vali-Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü’ ne layık görüldü. İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Abdulkadir Demir, evli ve 2 çocuk babası.