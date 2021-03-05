Bilirkişiler dernekleşti

RECEP MEBET

Çorum Hitit Bilirkişiler Derneği (ÇOR-BİL-DER) kuruldu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim Ahıshalı’nın kurucu başkanlığını üstlendiği derneğin yönetiminde Mali Müşavirler Eşref Eldoğan, Canan Bıyık, Ceyhan Baran, Gayrimenkul Değerleme ve SPK Uzmanı Mustafa Aran, Makine Mühendisi Ahmet Uzunboy ile Ebru Kaltakçı, Otomotiv Satış ve Satış Sonrası Hizmetler ile Sigortacılık alanında hizmet veren Fatih Kankurdan yer aldı.

Çorum’da Adli Tüketici ve Tahkim Bilirkişiliği’ne yönelik görev alan bilirkişilerin, sosyal yardımlaşma, mesleki dayanışma, eğitim sürekliliği, bölge kurullarındaki durumları, iletişimleri, koordinasyonlu çalışmalar açısında birlik ve beraberliklerinin sağlanabilmesi amacıyla yola çıkan ÇOR-BİL-DER, ilk genel kurulunu 22 Mart 2021 tarihinde yapmaya hazırlanıyor.

ÇOR-BİL-DER’in kuruluş süreci ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerden bahseden İbrahim Ahıshalı, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Kurucular kurulu üyelerimiz, uzun yıllardır Samsun Bölge Bilirkişiler Kurulu’na bağlı Çorum'da 300'ün üzerindeki bilirkişinin güncelleme eğitimleri, mesleki gelişim eğitimleri, mevzuat güncelleme uyumları gibi bir çok alanda aktif olarak görev alan isimlerden oluşuyor. İlimizde yerleşik bilirkişileri bir araya getirerek, adalet alanında yapılan reformlar kapsamındaki ‘Bilirkişilik Sisteminin Kalitesinin Artırılmasına ve Ön Görülebilirliğinin Sağlanması’na yönelik çalışmaların Çorum'daki temsilcisi olarak, hazırladığımız teknik projelerle dernek faaliyetlerimizi hızla hayata geçirme hedefindeyiz.

Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bölge Kurulları tarafından sürekli olarak gözlemlenen ve değerlendirilen, bir kamu görevi niteliği bulunan Bilirkişilik'in saygınlığının artırılması, bilim, ilim ve fenne dayalı mesleki bilgi ve birikimlerin adaletin tesisi için son derece önem arz ettiği bir konu haline gelmiştir. Bu mekanizmada her ne kadar geçmiş dönemlerde ticari yaklaşımlara rastlanılsa da bilirkişiliğin tüm adli, tüketici ve sigorta tahkim alanlarında sorunların çözümü ve adaletin tesisi için bir kamu görevi olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Ülkemizde aktif olarak faaliyette bulunan 11 dernek vasıtasıyla, bölgesel olarak yapılanarak, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflenen arzulanan dayanışma özlemini gidermek, sosyal ve adil dosya paylaşımının tesisi ile alt uzmanlık alanları ve rapor içerikleri bakımında gözlemlenen sorunların çözümü için bireysel hareket yerine Sivil Toplum Kuruluşu olmanın sorumluluğu ile hareket edilmesinin daha hızlı ve çözümcül olması nedeniyle ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm bilirkişilik görevi alan arkadaşlarımızı derneğimize katılıma davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:41