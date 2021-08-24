Bu yarışmayı kaçırmayın

Çorum Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek, toplumda farkındalık uyandırmayı sağlamak ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için 'Doğa Dostu Aileler Yarışıyor" çevre konulu online bilgi yarışması düzenliyor.

Yarışma yarın saat: 20.00’de başlayacak, 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Online olarak katılımın sağlanacağı yarışma http://yarisma.corum.bel.tr adresinden yapılacak.

Bilgi yarışmasında; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, çevre kirliliklerini önleme yöntemleri, geri dönüşüm, geri dönüştürülebilen materyaller (kağıt, cam, plastik, metal vb.) ve geri dönüşüm sağlama yolları hakkında sorular yer alacak.

Yarışma sonrasında katılımcılar arasındaki sıralama; öncelikle doğru sayısına göre sıralanacak olup doğru sayısındaki eşitlik halinde ise hızlı cevaplama önceliğine göre sistem otomatik olarak sonuçları sıralayacaktır. Yarışmada ödül kazanan isimler Çorum Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır. Yarışma sonucunda derece alanlarda aynı doğru ve sürede bitirenler olursa, kendi aralarında kura çekilerek ödül sahipleri belirlenecek.

ÖDÜLLER GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİNDEN YAPILDI

Ödüller yarışmanın amacına uygun olarak atık varillerden, atık lastiklerden ve su kabağından yapıldı.

Bilgi yarışmasında 1.'ye Çorum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından atık varillerden yapılan geri dönüşüm oturma grubu, 2.'ye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık lastiklerden yapılan orta sehpa ve 3.'ye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan su kabağından abajur verilecek.

Ödül törenine katılım sağlayan herkese Sıfır Atık Seti (bez çanta, tohum kalem) hediye edilecek. Yarışma sonrasında ödül töreni Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde (Kültürpark Yanı) 08 Eylül 2021 Çarşamba günü düzenlenecek. Ödül töreninde Engelli Eğitim Merkezi Öğrencileri geri dönüşüm defilesi ve Çorum Belediyesi Kadın-Gençlik-Engelli Merkezi kursiyerleri tarafından atık malzemelerden yapılan ‘Dönüşüm Muhteşem Oldu’ sergisi olacak.

ÇEVRECİ KADEŞ-KARDEŞ KULÜBÜ KURULDU

Vatandaşların, çocukların ve gençlerin çevre konusundaki farkındalıklarını ve çevreye karşı sorumluluk duygularını artırmak için Çevreci Kadeş-Kardeş Kulübü'nü kurulduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Günümüzde insanın çevreye ve doğal hayata ihtiyacı giderek artmaktadır. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak tüm insanlığın görevidir. Bunu sağlamanın temel kaynağı ise ailedir. Tüm aile fertlerinin çevre konusunda bilinç düzeyinin artırılması ile birlikte çevreyle ilgili birçok sorun da çözümlenmiş olacaktır. Bu sebeplerle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Çevreci Kadeş-Kardeş kulübü kuruldu. Kulübün ilk etkinliği 'Çevre' konulu bilgi yarışması olacak. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, çocukların ve gençlerin çevreye sahip çıkmaları ve sürdürülebilir çevre için yeni çözümler bulmalarını ve bunları uygulamalarını sağlamak amacıyla kulüp faaliyetleri artarak devam edecek." dedi. (Haber Merkezi)