Çorum, El Bab’ta kardeşine umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Suriye’deki mazlumlara ve yetimlere Ramazan ayında da el uzatmaya devam ediyor.

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi işbirliğinde başlatılan “El Bab’ta Kardeşine Umut Ol” ve “Şen Ol Ey Çocuk” projeleri kapsamında Suriye'deki savaş mağduru çocukların yaralarını sarmak ve hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etmek için Çorum Diyanet Gençlik Merkezi görevlileri ile İl Müftülüğü bayan vaiz ve Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan TDV gönüllü ekibi, Suriye’nin El Bab şehrine gitti.

İlk ziyaretlerini El Bab TDV Koordinatörleri ile birlikte El Bab Ulucamii’ne gerçekleştiren TDV Gönüllüleri, ardından El Bab Müftüsü’nü makamında ziyaret ederek yardımlar ve şehir hakkında genel bilgiler aldı.

Ekip daha sonra El Bab Kardeşlik Halk Eğitim Merkezinde ailelerle bir araya gelerek çocuklara hediyeler takdim etti. Ardından Çorumlu hayırseverlerden toplanan gıda, giyim ve hijyen malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gönüllü ekibin başında yer alan İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, “Çorum İl Müftülüğü olarak savaş mağduru çocuklar için yaklaşık bir ay önce başlattığımız “El Bab’ta Kardeşine Umut Ol” ve “Şen Ol Ey Çocuk” projeleri kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri gönüllülerimiz tarafından kolilere konularak hazırlanmıştı. Bizler de çadırkent ve yetimhaneleri ziyaret ederek bu kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ilettik. Bu itibarla projeye destek veren Çorumlu hayırseverler ve özveriyle çalışan görevlilerimize canu gönülden teşekkür ediyor, yardımlarının Allah katında ahseni makbul olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

El Bab’ta bulunan yetimhaneyi ziyaret eden ekip, buradan hep birlikte spor salonuna geçerek karşılama töreni hazırlayan çocuklarla bir araya geldi. Hep birlikte çeşitli geleneksel oyunların oynandığı salonda, çocuklar için hazırlanan özel mutluluk paketleri, oyuncak, elbise ve ayakkabı gibi hediyelerin dağıtımı yapıldı.

Ardından El Bab Ömer b. Hattab Kız Kur’an Kursundaki 400 öğrenciyi ziyaret eden ekip, kendileri için hazırlanan programı izledikten sonra hediye paketleri dağıtarak öğrencilerle eğlenceli vakitler geçirdi.

Öte yandan Çorumlu hayırseverler tarafından tefrişatı karşılanmış olan El Bab Hastanesi içinde yapımı yarım kalmış bir anaokulu sınıfı TDV gönüllüleri tarafından eğitime hazır hale getirilmiş ve hazırlanan özel hediye paketleri anasınıfı öğrencilerine dağıtıldı.

TDV gönüllüleri ayrıca, El Bab’ta bulunan stadyumda çocuklar için bir eğlence programı düzenleyerek, onlarla keyifli dakikalar geçirdi. Onlarının yüzlerini, oyunlar ve hediyelerle bir nebze de olsa güldürmeye çalıştı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 21:08