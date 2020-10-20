Çorum’a ikinci termal tesis yolda

FATİH BATTAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından Hamamlıçayköy Termal Tesisleri’nde başlatılan sondaj çalışmasında mutlu sona ulaşıldı.

Hamamlıçayköy Termal Tesisleri civarında yapılan Jeotermal sondaj çalışmalarında 32 -35 derece arası sıcaklıkta suya ulaşıldı.

Toplam 940 bin TL bütçeli sondaj çalışmasında mutlu sona ulaşılmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi Hamamlıçayköy’e giderek Jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Sondaj çalışmalarına Ağustos ayında başlanan Hamamlıçayköy’de 2 ayda jeotermal suya ulaşıldığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un kaplıca turizmi için Hamamlıçay Termal Tesisleri’nin çok önemli olduğunu vurgulayarak suyuyla şifa dağıtan bu tesisin sadece Çorum’a değil, bölgeye hizmet vereceğini dile getirdi.

Hamamlıçayköy Muhtarı Bekir Söylemez de sondaj çalışmalarının başlamasının ardından su çıkmasının ardından Çorum’a yeni turizm amaçlı bir tesis kurmayı planladıklarını açıklamıştı. Suyun istenilen seviyede çıkmasının ardından yeni tesisin de kurulması bekleniyor.

Vali Çiftçi’ye tesis ziyaretinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Emniyet Müdürü Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin eşlik etti.