Döküm sektörü ACOS’la yüzde 25 tasarruf sağlıyor

FATİH AKBAŞ

Anovel Yazılım’ın geliştirdiği yazılım programı ACOS, Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretim merkezi TÜBİTAK’ın da dikkatini çekti. TÜBİTAK Kritik Metalik Malzemeler bölümünün talebi üzerine TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesindeki laboratuvarlarına kurulan yazılım, son teknolojinin kullanıldığı döküm Ar-Ge çalışmalarında kullanılmaya başlanarak büyük bir başarıya imza attı.

Anovel Yazılım sahibi Hakan Yıldırım, projeleri hakkında bilgiler verdi.

YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLIYOR

Hitit Üniversitesi’ne bağlı TEKNOKENT’te 2019 yılında faaliyete başladıklarını ve bir yıldan fazla süren Ar-Ge çalışmaları sonunda döküm sektörü için kritik öneme sahip olan ve ergitme süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan ACOS Yazılım Programını geliştirdiklerini belirten Hakan Yıldırım, “Döküm ergitme süreçlerinde yazılım desteği ile sağlanan toplam tasarruf miktarı enerji, hammadde ve şarj süresi başta olmak üzere, diğer faktörlerle birlikte ortalama yüzde 25’lere kadar çıkmaktadır. Böyle bir tasarruf potansiyelinin olması, aynı zamanda farkına varılmaksızın bu oranda bir kaybın döküm yapılan hemen her tesiste geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Geleneksel yöntemlerle ise bu kayıpların önlenmesi mümkün olmamaktadır. Özellikle hem yurt içi ve hem de yurt dışı pazarlarda rekabet ortamının çok daha arttığı ve hammadde kaynaklarına ulaşmanın her geçen gün zorlaştığı günümüz koşullarında, Ar-Ge yatırımı yapan ve yeni teknolojileri üretim süreçlerine hızlıca adapte edebilen firmaların ayakta kalacağını, marka değerlerini öne çıkarabileceğini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabileceğini düşünüyoruz.”dedi.

YAZILIM, TÜBİTAK MAM’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Geliştirdikleri yazılım programının yüksek hassasiyetle çalışma prensibi ve malzeme kalitesinin standardize edilebildiği çalışma şartlarını sağlaması bakımından malzeme geliştirme çalışmalarında da önemli katkılar sağladığının altını çizen Yıldırım, “Yazılımımız bu nedenle sadece dökümhanelerin değil, aynı zamanda araştırma ve Ar-Ge merkezlerinin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bunun bizim açımızdan en gurur verici örneklerinden biri de TÜBİTAK olmuştur. Döküm ergitme süreçleri için geliştirdiğimiz yazılım programı Anovel Cost Optimization Software (ACOS), TÜBİTAK Kritik Metalik Malzemeler bölümünün talebi üzerine TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesindeki laboratuvarlarına kurularak, döküm Ar-Ge çalışmalarında kullanılmaya başlandı. TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi geliştirdiği yüksek katma değerli malzemelerle Türkiye’nin bilim ve teknolojisine yön veren en önemli kurumlarımızdan biridir. Ülkemizi gururlandıran çalışmalara imza atan böyle bir kurumun ACOS yazılım programımızı, ergitme süreçlerinin etkin yönetiminde ve Ar-Ge çalışmalarında kullanmak üzere talep etmesi ve kullanıma alması firmamızı da ayrıca gururlandırmıştır.”ifadelerini kullandı.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK FİRMALARI İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

ACOS yazılımının döküm yapan firmaların dikkatini çekmeye başladığını dile getiren Yıldırım, Türkiye’nin en büyük demir çelik işletmeleri ile yazılımın kullanılması için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.