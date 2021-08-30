Eskiyen içme suyu hatları yenileniyor

Çorum Belediyesi şehre daha kaliteli içme suyu temini için altyapıdaki eskimiş boruları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi, Bahçelievler 1. Cadde ve Şenyurt 9. Sokakta devam eden içme suyu boru hattının yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve teknik heyetten bilgi aldı.

“Çorum'umuzun her bir bölgesinde hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet ulaştırmak için ekiplerimiz arı gibi çalışıyor” diyen Başkan Aşgın, “Şenyurt 9. Sokakta başlatılan içmesuyu yenileme çalışmamızı yerinde inceledik. Ekiplerimiz Şenyurt Caddesi ve Bahçelievler 1. Caddeyi de içine alan çalışmamızın ilk ayağını buradan başlattı. Bu cadde ve zamanla ömrünü tamamlamış asbestli boruları yeni teknoloji olan polietilen borular ile değiştiriyoruz. Toplamda 765 metre uzunluğa sahip içmesuyu yenileme hattı çalışmamızda 280'lik ve 110'luk polietilen borular kullanılacak. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladığında bu bölgelerimizin içmesuyu hattı yenilenmiş olacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 18:25