Fuat Sezgin’i anlattı

İslam Bilim Tarihi’nin tüm dünyada tanıtılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren ve geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybeden dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, Kargı ÇPAL Şehit P. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen konferansla anıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılını ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ olarak ilan etmesine istinaden Kargı Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlk/Ortaokulu Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak İlahiyatçı Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’ın yanı sıra, Kargı Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyatçı Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, Fuat Sezgin’in çok önemli bir bilim adamı olduğunu, İslam biliminin ne kadar güçlü olduğunu, eserlerinin bir çok alanı kapsadığını ve önemli çalışmalar yaptığını sözlerinde vurguladı.

Konuşmasının ardından İlahiyatçı Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’a Kargı Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız tarafından plaket ve ilçenin meşhur Kargı Bezi hediye edildi.

Konferans, Fen Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Ünal tarafından seslendirilen halk müziğinin ardından sona erdi.

(Kargı-İbrahim Efe)