FATİH BATTAR

HalkEt ve Mezbahane ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mayıs ayında hizmete giren HalkEt’e Çorum halkının büyük bir teveccühü olduğunu belirterek, günlük 400 kilo et satışı yaptıklarını açıkladı.

‘HAFTASONU PAKET SERVİS İMKANI’

Çorum halkının kaliteli, güvenli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla kurulan HalkEt’e yoğun ilginin olduğunu belirten Aşgın, “Mezhabadan Halka” sloganımızla yüzde kesimi yapılan 100 yerli hayvanları uygun fiyatlarla hemşehrilerimize sunuyoruz. İskilip Yolu 4. Kilometrede açtığımız HalkEt Tanzim Satış Mağazamızda büyükbaş ve küçükbaş etleriyle birlikte dana kavurma satışı da gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayında hizmete girdi. Kurulduğu günden bu yanada çok güzel fonksiyon icra etti. Günlük 400 kilo et satışı yapıyoruz. Pandemi döneminde Cumartesi ve Pazar günleri Halk Et kapalı oluyor ancak sokağa çıkma kısıtlmasında paket servis hizmetimiz var. Alo paket ile servis aracılığyla çok kısa sürede hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.” dedi

‘3 ÜRÜN İLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

HalkEt olarak sadece et satışı yapmadıklarını aktaran Aşgın, 3 ürün ile ilgili ar-ge çalışmalarını devam ettiğini ifade ederek; “Halk Et olarak sadece et satışı yapmıyoruz. ‘Çorum Kavurması’ adı altında Ar-Ge çalışmalarını başlattık ve yıllık 400 tonluk bir kapasite ile Çorum Kavurması’nı Türkiye’nin her yerine duyurmak istiyoruz. Şu anda Türkiye çapında büyük bir rağbet var. Dana ve manda sucuğu ile ilgili olarak ar-ge çalışmalarını daha önce yapmıştık. Halket markasıyla sucuk satışlarımız devam ediyor. 3 ürün ile ilgili ar-ge çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlardan birisi pastırma. Halket markasıyla pastırma için çalışmalarımız devavm ediiyor. Yakında Halket pastırmasını sadece Çorumlıu hemşehrilerimizle değil, tüm Türkiye ile buluşturacağız. Yine hazır et döner ile ilgili bir çalışmamız da var.” şeklinde konuştu

‘HAYVANSAL ATIKLARDAN MAMA ÜRETECEĞİZ’

Mezbahada sokak ve barınak hayvanları için de bir proje geliştirdiklerini belirten Aşgın, hayvansal atıklardan sokak hayvanları ve barınaktaki hayvanlar için hayvansal atıklardan mama üretimi yapacaklarını kaydetti.

‘HALKET’E ENTEGRE TESİS İNŞA EDİYORUZ’

HalkEt ile yeni karar aldıklarını açıklayan Aşgın; “Halket’e çok büyük bir teveccüh olduğu için Halket’e yeni entegre bir tesis inşa ediyoruz. Entegre tesis çalışmalarımızı başlattık inşallah 1-2 ay içinde tamamlayacağız. Tesis ile Halket’in kapasitesini daha yukarılara taşımış olacağız. Hayvan Pazarı, Mezbahane ve Halket ile burada istihdama ciddi katkı sunuyoruz. Ar-ge çalışmalarımız ve entegre tesisimizin de tamamlanmasıyla birlikte istihdam kapasitemizi artırmak niyetindeyiz.” dedi

‘CHP’NİN AÇTIĞI DAVAYI KAZANDIK’

HalkEt’in Beltaş’a devri ile ilgili CHP’nin açtığı davayı kazandıklarını belirten Aşgın; “Buranın Beltaş’a devir ettiğimizde eleştiriler oldu. Niye belediye kendi işletmiyor diye. Beltaş %100’ü belediyemize ait bir şirket. Beltaş demek zaten belediye demek. Şrket bünyesinde burayı çalıştırmanın ne kadar etkin olduğunu kısa zamanda gördük ve verdiğimiz kararın da arkasındayız. Buranın Beltaş’a devri ile ilgili CHP grubundan itiraz gelmişti. İdare Mahkemesi’ne açılan dava dün itibariyle sonuçlandı ve belediyenin işleminin haklı ve doğru olduğunu mahkemede tescil etti. Mahkeme CHP’nin bundan önceki açtığı davalar gibi bu davada bizi haklı gördü. Çünkü biz doğrusunu yapmak istiyoruz. Beltaş kararı da doğru bir karar.” ifadelerini kullandı

‘AÇILIŞ İÇİN BAKAN PAKDEMİRLİ GELECEK’

Resmi açılış için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin önümüzdeki günlerde Çorum’a geleceğini belirten Aşgın; “Buranın daha resmi açılışını bile yapmadık. Açılışını yapamadığımız daha bir çok işlerimiz var. 120 dönümlük Millet Bahçesi’nden tutun, Katı Atık Tesisi’ne, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne kadar büyük projelerimizin resmi açılışlarını henüz yapmadık. Bura ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir talebimiz oldu. Açılış için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Çorum’a davet ettik. Önümüzdeki günlerde açılış için geleceğine dair bir söz verdi. Sayın bakanımızın da katılımıyla inşallah buranın da resmi açılışını yapacağız.” diye konuştu

‘MİLLETİMİZİN TALEBİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ’

Son olarak HalkEt’in şehir merkezinde şubesinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Aşgın; “HalkEt’in şehir merkezinde de satış yapması için hemşehrilerimizden sıkça bir talep geliyor. İnsan odaklı bir siyaset anlayışımız olduğu için milletimizin bu talebini şu anda değerlendiriyoruz. Hem esnafımızın hem de milletimizin mutlu olacağı bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Esnaf dostu belediye olarak esnafımızın görüşlerini de önemsiyoruz ama milletimizin bu talebini de göz ardı edemeyiz.” dedi

‘GÜNLÜK 750 HAYVAN KESİM KAPASİTEMİZ VAR’

Basın açıklamasının ardından Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mezbahayı gezerek mezbaha müdüründen bilgi aldı.

Mezbahane’de günlük 500 küçükbaş ve 250 büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını anlatan Aşgın;

“Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük mezbahasını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezbahamız kapasitesinin yanında hem hijyenik olarak hem de teknolojik açıdan da bölgenin en iyisi durumunda. Mezbahamızdaki kesimlere artarak devam eden bir talep var. Nakliye araçlarımız, teçhizatlarımız ve personelimiz ile son derece modern kesimhanemiz Çorum’un hizmetinde. Sadece mezbaha değil soğuk hava depolarımız da son derece hijyenk ve donanımlı. 85 ton günlük taze et dopalama alanımız var.” şeklinde konuştu