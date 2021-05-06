İhtiyaç sahipleri için seferber oldular

RECEP MEBET

Çorum Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan eğitimciler, ihtiyaç sahiplerine yapılan destek ödemelerini adreslerine ulaştırmak için seferber oldular.

PTT Merkez Müdürlüğü’nde toplanan Vefa Grubu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP)’ kapsamındaki 1.100 TL’lik pandemi yardımlarını Çorum’un dört bir yanına ulaştırıyorlar.

Vefa Grubu üyeleri ayrıca, ‘Konutta Ödeme’ kapsamındaki emekli maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları ile bakım yardımı gibi resmi ödemeleri de adreslerine teslim ederek vatandaşların duasını alıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 18:56