‘Önceliğimiz geçim sıkıntısı’

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını değerlendiren Cıdık, Bugün Türkiye’yi sözde Ermeni soykırımı ile itham eden Amerika’yı bütün dünya Vietnam’da, Afganistan’da ve Irak’ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır. Kendi tarihini Kızılderililer’e yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir. Bugün olduğu gibi yarın da zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir.” dedi.

‘İNSANIMIZ DESTEK BEKLİYOR’

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafın sorunlarına da değinen Cıdık, şunları söyledi: “Esnafımız, çalışanlarımız, topyekûn vatandaşlarımız çok zor günler yaşamaktadır. Bir yandan Kovid-19, diğer yandan geçim sıkıntısı... İnsanımız, uzunca bir süredir bu cendere arasında sıkışıp kaldı. Adeta Covid günümüzün vebası, geçim sıkıntısı ise kolerasıdır. İnsanımız veba ve kolera arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır.

Bugün böylesine bir ortamda öncelikli olarak konuşmamız gereken şey insanımızın yaşadığı sıkıntıların nasıl telafi edileceğidir. İktidarın üzerine düşüyor tüm sorumluluk. Para politikasını, vergi politikasını iktidar belirleyecek.

Çalışmayan esnaf kirasını nasıl ödeyecek? Elektrik faturasını, işçisinin ücretini nasıl ödeyecek? Bir yıldır destek bekleyen, geçim sıkıntısı ile boğuşan, faiz bataklığına terk edilen esnafımız, gündelik işçilerimiz, servis şoförlerimiz ve daha sayamadığım nice mağdur insanımız destek bekliyor. Devletin kendisine yardım eli uzatmasını, iktidarda bulunanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olma gayretini sarf ettiğini görmek istiyor.

Bu nedenle geçen seneden bugüne, zaman zaman gündeme getirdiğimiz bir çağrıyı yineliyorum; hiç değilse şu Ramazan günlerinde, her bir vatandaşımıza 1000 lira verilecek şekilde bir destek paketi devreye alınmalıdır. Bakın; 128 milyar dolar demiyorum, 84 milyar liradan bahsediyorum. Emeklilerin durumu daha zor olduğu için 1000 liralık bayram ikramiyesini 1500 liraya çıkarın dedik. Emin olun, bu destek çekilen sıkıntıları bir nebze olsun azaltacak, pazarı da harekete geçirecek, esnafımız üreticimiz nefes alacak. Yeri geldiği zaman parayı basıp milyarları devreye sokabiliyorsunuz! Onu nasıl yapıyorsanız bunu da öyle yapmalısınız.

KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ NEREDE?

Son günlerde çokça gündeme gelen bir konu var; 128 milyar dolara ne oldu?

Son yapılan açıklamalar ne olduğunu az çok belli etti! 128 milyar dolar Merkez Bankası’ndan Hazine’ye, Hazine’den devlet bankalarına, devlet bankalarından birilerine gitmiş! O birileri kim? Açıklayın, kimlere gitmiş, kimler kullanmış bunu! Para ne oldu değil kime gitti?

128 milyar dolar nerede? diye seslenirken aslında biz kaybettiğimiz değerlerimizi de sormak istiyoruz:

Adalet ve ahlak nerede? Liyakat ve istişare nerede? Şeffaflık ve denetim nerede? Plan ve program nerede? Bunları özetleyecek son soru ise vicdan nerede?

‘GEÇİME ODAKLANALIM’

Güçlendiğini iddia eden bir ülkeden, borç bulamayan, hazinesi tamtakır, Merkez Bankası ekside çalışan bir ülke haline geldik. Bu durum bugünkü iktidarın kabahatidir.

Büyümeyi inşaatla, rantla özdeşleştirmiş bir anlayış terk edilmeden ülkemizin ayağa kalkması mümkün olamaz. Bunlar göz önüne alınmazsa ülkemiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyemiyor. Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işçinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin, memurun halinden anlayan yok. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik %30’lara dayandı. Genç işsizlikte rekor üstüne rekor kırılıyor. Babalar işsiz, evine aş götüremiyor. Türkiyemiz, insanımızın her geçen gün daha da fakirleştiği, küçük bir azınlığın servetine servet kattığı ancak çoğunluğun kuru ekmeğe, patatese, soğana muhtaç bırakıldığı bir ülke olamaz, olmamalıdır.

Sadece seçim kazanma ve koltukta kalma hırsının ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Vatandaşımızın derdi geçimdir. İnsanımızın önceliği ekonomik koşullarının iyileşmesidir. İktidar bir adım atmış, 3 milyar elektrik şirketlerine para ödeniyor ama hemen tedbir alınıyor. Bu 3 milyar gelecek faturalarda vatandaşa yansıtılacak. Vatandaşın derdine derman olmayı bıraktılar, dert üstüne dert yüklüyorlar. Evine götüreceği ekmeği, çocuğuna alacağı kıyafeti, ayın sonu gelince ödeyeceği kirayı ve faturaları kara kara düşünen insanımızın problemlerini görmezden gelen siyaset anlayışını reddediyoruz.

Saadet Partisi olarak bıkmadan, usanmadan vatandaşın derdini, sıkıntısını ve çözüm yollarını konuşacak, geçim meselesini sürekli gündemde tutacağız. Önceliğimiz geçimdir, derdimiz milletin derdidir, sıkıntımız geçim sıkıntısıdır.

Saadet Partisi olarak daha seçim gündemde değilken ittifakların konuşulmasına karşı biz; gelin, vatandaşlarımızla Geçim İttifakı yapalım dedik. Çünkü milletimizin derdini konuşmaya ihtiyacımız var. Geçim İttifakı şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu. Biz bu ittifakı her hafta gündeme getireceğiz ve tekliflerimizi tek tek sıralayacağız.”

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 22:58