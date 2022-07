Öz Diyarbakır Sofrası ‘Sıra Gecesi’ düzenleyecek 

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Jiyan Altın ve Burhan Balcı’nın yaptığı Öz Diyarbakır Sofrası, ünlü Urfalı Kazım Çiriş ve ekibi ile 12 Ağustos’ta Sıra Gecesi düzenleyecek.

Samsun’daki 6 şubesinden sonra 7.şubesini Çorum’da açan Öz Diyarbakır Sofrası kapılarını basın mensuplarına açarak lezzetlerini tattırdı.

Birbirinden lezzetli kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri ile Çorum’un yeni lezzet durağı olduklarını belirten Balcı ve Altın, lezzet konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.

Öz Diyarbakır Sofrası olarak kaliteden ödün vermeden Çorum halkının damak tadına hitap eden lezzetlerle Çorum’un hizmetinde olduklarını belirten Altın; “Biz Öz Diyarbakır Sofrası olarak kendimize özgü bir markayız. Vali Kebabı, lahmacun, kebap çeşitleri ile iddialıyız. Çorum’un yeni lezzet durağı olacağız.” dedi

Her biri alanında deneyimli lezzetine güvendikleri ustaları getirdiklerini kaydeden Balcı ve Altın, “Lezzetimize güveniyoruz. Ustalarımızı Diyarbakır’dan, Gaziantep’ten ve Şanlıurfa’dan getirdik. Her biri alanında deneyimli ve lezzetine güvendiğimiz ustalar. 7-8 çeşit mezemiz var. Ayrıca Kebap bizim işimiz. Adana, İskender, Beyti, Ciğer Şiş, Tavuk Şiş, Saç Tava, Saç Kavurma yapıyoruz. Bunları makine kullanmadan zırhla yapıyoruz. Eti alıyoruz zırhla çekiyoruz. Vali Kebapı bizde çok popüler bir kebap. İçinde dört porsiyon et ürünü var. Patlıcanlı kebap, domatesli kebap, kiremit beyti, tavuk köfte, fındık lahmacun, kaşarlı pide yani fotoğraflık bir kebap.” ifadelerini kullandı.

Öz Diyarbakır Sofrası olarak, 12 Ağustos’ta ünlü Urfalı Kazım Çiriş ve ekibi ile Sıra Gecesi düzenleyeceklerini belirten Balcı ve Altın, tüm Çorum halkını bu özel geceye davet etti.

