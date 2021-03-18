Taşkan öğrencilerin hayallerine ortak oldu

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kurucusu olduğu “Uçur Hayallerini” eTwinning projesinin etkinlikleri ve aylık düzenlediği uzman günü seminerleri devam ediyor.

Seminerlerin bu haftaki konuğu Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan oldu.

Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon konusunda zoom üzerinden yayına katılan proje paydaşlarına hitabeden Erol Taşkan, özellikle sosyal medya alanında yaşanan dezenformasyona dikkat çekerek, haberin kaynağının irdelenmesi ve güvenilir kaynaklara itibar edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte; gazetecilik ve sosyal medyada doğru haberin nasıl ayırt edileceğinden, haberin doğruluğuna ulaşma yollarından ve dezenformasyon ile mücadele yöntemlerinden bahsedildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği oturumda Genel Yayın yönetmenimiz Erol Taşkan, ilginç gazetecilik anılarını aktardı ve öğrencilere deneyimlerinden bahsetti.

Korona salgınının yaşandığı bu dönemde sosyal medya kullanıcılarının dezenformasyona maruz kalmasının yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar için de büyük bir zorluk olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu bağlamda eTwinning 2021 yılı temasını “Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon” belirledi. Bir tarafta medya okuryazarlığı diğer tarafta ise dezenformasyon ve sahte haberler ile nasıl mücadele edileceği konusuna yönelik olarak “Uçur Hayalleri” projesinde Mart ayı etkinliklerine yer verildi.

Mart ayı içerisinde proje ortaklarıyla birlikte “Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon” konulu akrostiş bir şiir yazma gibi birçok etkinlik yapacaklarını belirten projenin il koordinatörü Çağlar Aktürk, projeye verdiği destek nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a teşekkür ederek program tamamladı.

Dokuz ayrı şehirden ve Azerbaycan’dan katılan öğrenci ve öğretmenlerin sorularını cevaplandıran Taşkan, geleceği emanet edeceğimiz çocukların hayallerinin peşinden koşmasına fırsat tanıyan projeyi ilgi ve beğeniyle takip ettiğini belirterek, proje kurucusu Çağlar Aktürk’ün şahsında projeye destek veren tüm eğitimcileri kutladığını sözlerine ekledi.