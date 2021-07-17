Turhan Candan yeniden başkan

M.BURAK YALÇIN

Çorum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı’na geçmiş dönemlerde de başkanlık yapan Turhan Candan seçildi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, bazı mahalle muhtaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak divan kurulu oluşturuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat başkanlığındaki divanda Muhammed Fatih Temur ile Nurhan Yıldırım yer aldı.

Divanın oluşturulmasının ardından genel kurulda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da birer konuşma yaptı.

CANDAN: KENT KONSEYİ’NİN ÖNEMLİ BİR MİSYONU VAR

Genel kurulda Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Turhan Candan da kentteki farklı siyasi parti temsilcileri ile farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri bir araya getirmenin önemli olduğunu, Kent Konseyi’nin bu misyonu sağladığını vurgulayarak, “Biz bu şehirde yaşayan, hayatı paylaşan insanlarız. Birbirimizi mutlu etmeye, sevmeye, saygı duymaya mecburuz. Kent Konseyi de bunun için var. Farklı siyasi partilerden, farklı sivil toplum kuruluşlarından kıymetli temsilcilerimizi bir araya getirmek oldukça önemli. Kent Konseyi bu misyonunu sağladı. Böyle bir zeminde zaman zaman bir araya gelip, bu şehir için birşeyler yapmak, hayatı kolaylaştırmak adına, saygı ve sevgiyi yaygınlaştırmak adına birşeyler yapabilirmiyiz diye ara sıra bir araya gelinmesi lazım. Kent Konseyinin böyle bir misyonu var” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi’nin yeni yürütme kurulunda ise şu isimler yer aldı: “Hüseyin Kır, Gökçer Öğünç, Ayhan Boyraz, Mustafa Özbayram, Firdevs Yalçın, Ayşe Yaz, Fevzi Şeker, Mehmet Aşgın, Bilgehan Geniş, Mustafa Yüksel.”

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 11:59