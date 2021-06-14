Üç makineyi tek makinede birleştirdiler

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan iki öğretim elemanı, savunma sanayiden biyo-malzeme üretimine kadar birçok alanda kullanılabilecek ileri seviye toz enjeksiyon kalıplama makinesi geliştirdi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuna Aydoğmuş ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinin teklifi üzerine, granülpresi, plastik enjeksiyon kalıplama ve polimer tork ölçer makinelerinin test sürecini tek makinede toplamak üzere, 2020 yılının Kasım ayında çalışma başlattı. 3 ay gibi kısa sürede tasarım sürecinin tamamlandığı çalışmada, yerli ve milli olarak tasarlanan yeni makinenin prototipinin üretimi de tamamlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Tuna Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesi altyapı projesi kapsamında finanse edilen çalışmalarında, yerli ve milli olarak geliştirdikleri ileri seviye toz enjeksiyon kalıplama makinesinin tasarım ve otomasyon aşamasında öncü olduklarını söyledi.

Makinenin, yaklaşık 10 bin euroluk maliyeti bulunduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Aydoğmuş, "Tasarım ve üretim süreci toplam 6 ay süren makinemiz, savunma sanayisinden biyo-malzeme alanına kadar her alanda kullanılmaktadır” ifadesini kullandı.

‘YÜZDE 50 DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLIYOR’

Yeni formülasyonlar kullanılarak, ortaya farklı özellikleri optimize edilmiş malzemelerin üretiminde kullanılan söz konusu makinenin, piyasada 3 ayrı makine tarafından gerçekleştirilen işlemleri yapabildiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Aydoğmuş, şöyle konuştu:

“3 farklı makinenin tek bir ünitede birleştirilmesine bağlı olarak üretim maliyetlerini de önemli oranda düşürmektedir. Yüzde 50 daha fazla kazanç sağlıyor. Bu makinenin imalat sektörüne kazandırılması bu anlamda önemli. Yurtdışı menşeili makineleri almak yerine Türkiye’de yapılarak yerli ve milli makineyle çok daha fazla kazanç sağlayacak bizim bu makinemizin tanıtımını yaparak sanayi sektörümüze kazandırmak istiyoruz.” (Haber Merkezi)