Üniversite bilişim altyapısını güçlendirdi

Hitit Üniversitesi’nin bilişim altyapısı, yeni yapılan yatırımlarla çok daha güçlü hale getirildi.

Covid-19 salgını dolayısıyla eğitim alanında devam eden dijital dönüşüm sürecinde, üniversitenin bilişim sistemi altyapısında kullanılan fiziksel sunucu ve depolama üniteleri, yenilendi.

Uzaktan eğitim çalışmaları ve elektronik belge işlemlerinde verimliliği artırmak ve kesintisiz hizmet imkanı sunabilmek için güncel teknoloji olan hiber-bütünleşik sunucu sistem altyapısı kuruldu.

Yüksek performans, verimlilik, yüksek erişilebilirlik ve daha üstün yedekleme yetenekleriyle hiper-bütünleşik mimarisine sahip yeni bilişim altyapısı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin hizmetine sunuldu. Elektronik belge yönetim sisteminde evrak işlemlerini daha kısa sürede tamamlama imkanına erişen üniversite, böylece zamanı etkin bir şekilde kullanabilecek.

ÜNİVERSİTEYE ISO 27001 SERTİFİKASI VERİLDİ

Üniversite, bir taraftan bilişim altyapısını güçlendirerek dijital alandaki gelişmelere ayak uydururken, bir taraftan da bu alanda önemli bir konu olarak ele alınan bilgi ve iletişim güvenliğiyle ilgili de önemli bir gelişme kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda paydaşların katılımıyla hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum planı kapsamında, Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde gerekli çalışmalar planlanarak tamamlandı.

İş süreçlerini ve varlıklarını düzenleyen güvenlik odaklı ISO 27001 standartları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri temel alınarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Hitit Üniversitesi, ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Eker, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve geldiği günden bu yana bilişim alt yapısının güçlendirilmesine ilişkin her türlü desteği verdiği ifade ederek Yabancı Diller Yüksekokulu ve TÖMER öğrencilerinin dil eğitimlerinde kullanılmak üzere güncel donanımlı 4 bilgisayar laboratuvarı için de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Eker, en başından bu yana vermiş olduğu destekler için Rektör Prof. Dr. Öztürk’e ve özverili çalışmalarından dolayı Başkanlık personeline teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 18:07