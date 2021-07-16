Yalan habere mahkeme tokadı

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, kendisi hakkında yalan ve iftira dolu haber yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye verdiği Cumhuriyet Gazetesi, Odatv ve haberde imzası bulunan Gazeteci Servet Seyfettin Mete’yi tazminat ödemeye mahkum ettirdi.

“Milletvekili gücünü kullanarak kızlarını ve kardeşini işe aldırdı” iddiasıyla yapılan haberler üzerine konuyu mahkemeye taşıyan Kavuncu, davayı kazandığını, mahkemenin haberlerin yalan ve iftira olduğuna hükmederek, toplamda 17 bin 500 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildiklerini açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi, Odatv ve Servet Seyfettin Mete’den alacağı tazminatı Belediye Gıda Bankası ve Gazetecilik Eğitimi gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayacağını duyuran Milletvekili Kavuncu açıklamasında şunları söyledi, “17 Haziran 2020 tarihinde, Servet Seyfettin Mete imzasıyla Odatv ve Cumhuriyet Gazetesi isimli yayın kuruluşlarında, şahsımın Milletvekili seçilmemden sonra, ‘’milletvekili gücünü kullanarak tüm kızlarımı ve kardeşimi işe aldırdığım’’ yönünde tamamen gerçek dışı ve toplumu yanıltıcı mahiyette yayınlar yapılmıştır.

TAZMİNATA MAHKUM OLDULAR

Söz konusu yayınlarla ilgili olarak Ankara 1 ve 10. Asliye Hukuk Mahkemelerinde açmış olduğumuz manevi tazminat davasında, Mahkemece; yayınlarda yer verilen bilgilerin, haberlerin, anlatımların, gerçeği yansıtmadığı ve şahsımın kişilik haklarının ihlal edildiği tespitlerine yer verilerek söz konusu yayın kuruluşları Odatv ve Cumhuriyet gazetesi isimli yayın kuruluşu ile muhabirleri Servet Seyfettin Mete, açılan iki ayrı davada tarafıma, 10 bin+7 bin, toplamda 17 bin 500 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişlerdir.

YALANCILARIN İSPAT ZORUNLULUĞU VAR

Çamur at izi kalsın mantığıyla gazetecilik olmaz! Zira gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Güneşin balçıkla sıvanmayacağı da aşikârdır. Yalan söyleyenlerin de hukuk önünde ithamlarını kanıtlama zorunluluğu vardır. Halkı yanıltmak ve itibarsızlaştırma algısı oluşturmak isteyenlere en güzel yanıt Bağımsız Türk Mahkemelerimiz tarafından verilmiştir.

YALAN HABERCİLİK TESCİLLENDİ

Çocuklarımın yıllar önce ülkemizin güzide üniversitelerinden başarıyla mezun olduktan sonra girdikleri KPSS sonucu elde ettikleri başarı neticesinde yine milletvekilliğimizden yıllar önce göreve başladığı, yine kardeşimin de yıllar önce başladığı kamu görevinden üç yıl önce emekli olduğu resmi kayıtlarla sabit olup Mahkeme dosyalarında yer almaktadır. Dolayısıyla iddiaların tamamen asılsız, yalan haber olduğu mahkeme tarafından tescillenmiştir.

HUKUK, İFTİRALARIN HESABINI SORDU

Kamuoyu önünde sistematik bir şekilde şahsıma, aileme ve siyasi kimliğime yönelik yalan ve ithamlarda bulunularak birtakım haberler yapıp bunlar üzerinden toplum algısını bir yöne doğru kanalize etmek isteyenlerin yalancılığı hukuk nazarınca tescillenmiş ve yine hukuk önünde bu iftiralarının hesabını vermişlerdir.

ETİK DAVRANAN GAZETECİLER BAŞIMIZIN TACI

Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanlarımıza yol gösterici değerlerdir. Söz konusu etik çerçevede görevlerini ifa eden basınımız ve mensupları; elbette ki başımızın tacıdır.

ZARAR VEREMEYECEKLER

Karalama kampanyası düzenleyerek, düşmanlık ve yıldırma politikası içgüdüsüyle hareket edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bu tür karalama, yalan, iftira kampanyaları ne şahsımı ne ailemi ne de AK Davamıza zarar veremeyecek, yıldıramayacaktır. Biz ‘’HAK’’ bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 17:48