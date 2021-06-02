‘Yerel basına sahip çıkılmalı’

M.BURAK YALÇIN

Gazetecilik kültürünün yaşatılması anlamında yerel basını önemsediklerini belirten Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Yerel basına sahip çıkılmasını istiyoruz. Gazetecilerde birer kamu görevlisi. Özellikle pandemi döneminde en büyük yükü sağlıkçılarımız ve güvenlik görevlilerimiz taşıdılar” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Çorum’da yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Önceki gün Anitta Otel’de gerçekleşen toplantıda BİK Yönetim Kurulu Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Cengiz Yıldıran, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve gazete sahipleri ile temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda yerel medya temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK'in özellikle koronavirüs sürecinde yerel medyaya sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

‘YEREL BASINA SAHİP ÇIKILMALI’

Yerel basını önemsediğini belirten Rıdvan Duran, yerel basına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Dijitale yatırım yaptığınız gibi gazetelerinize de yatırım yapın. Gazeteleri vatandaşlara ulaştırabilme, organize olma veya reklam verme, değişik pazarlama teknikleri gibi konularda gazeteleri ayakta tutabilecek neler varsa onları sürdürelim. Ziyaret ettiğimiz illerde kamu kurumlarıyla da görüşüyoruz. Yerel basına sahip çıkılmasını istiyoruz. Gazetecilerde birer kamu görevlisi. Özellikle pandemi döneminde en büyük yükü sağlıkçılarımız ve güvenlik görevlilerimiz taşıdılar. Ama gazetecilerde onlar gibi zor şartlar altında çalıştılar. Hastanelerden haberler yaptılar. Salgının etkili olduğu yerde kalmak zorunda kaldılar. Birçoğu hasta oldu. Vefat eden gazetecilerimiz oldu” dedi.

‘GAZETELERİN İÇERİK ÜRETEN İNTERNET SİTELERİ OLMALI’

Gazetelerin içerik üreten internet sitelerinin mutlaka olması gerektiğini dile getiren Duran, şunları söyledi: “Gazetelerin internet sitelerinin bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, en fazla içerik üreten internet siteleri olmasını istiyoruz. Çünkü zaman evriliyor. Kağıttan büyük bir ölçüde uzaklaşılıyor. Tiraj sorununu hepimiz yaşıyoruz. Pandeminin özel bir etkisi var. Artık kağıda basmayıp internet üzerinden yayın yapan gazeteler var. Dünyanın nereye gittiğini görmeliyiz. En çok satan, en çok tirajı olan gazete aynı zamanda en çok internet sitesine sahip değil. Birçok ilde maalesef gazeteler internet sayfalarına gereken önemi vermiyor. Editoryal alt yapı oluşsa, birkaç tane eleman istihdam edilse, içerik üretse ve gazetelerimiz kendi gazetecilik kültürlerini bu sitelere aktarsalar. Bu anlamda eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Pandemi sürecinden sonra online eğitimler vermeye başladık. Bu süreci birlikte göreceğiz, birlikte göreceğiz ve geliştireceğiz. Pandemi döneminde bir dizi önlemler aldık. Kurum olarak biraz daha bağımsız hareket edebilmenin kabiliyetini gösterdik.”

‘İLANLARDA KISMİ DÜŞÜŞLER OLDU’

Basının pandemi sürecini mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisi olduğunu anlatan Duran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Pandemiyi mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisiyiz. Sadece bir düşüncemiz vardı insan kaynakları açısından emekçiyi kollamak, çalışan çıkarmamak. İlanlarda kısmi düşüşler oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Eylül gibi pandemi etkisini büyük ölçüde yitirecek. Artık tirajımıza mani olan konularda ortadan kalkmaya başladı. Bundan sonrasında yapılması gereken çalışmaları yönetim kurulumuz ve genel kurulumuz da görüşeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 19:41