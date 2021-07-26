Yılmaz Kaya güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Kaya yeniden birlik başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi alanında gerçekleşen genel kurula Vali Yardımcısı Orhan Tamer, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Odası Başkanı Naki Özkubat ve birlik üyeleri katıldı.

Mustafa Lek’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda divan üyeliklerine ise Fehmi Kızmaz, Raşit Ünver ve Yadigar Demirdere seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider cetveli ile denetleme kurulu raporları okunup ibraz edildikten sonra seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Kaya yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Yılmaz Kaya'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Muzaffer Fakıoğlu, Mehmet Fatih Şerbetci, Ahmet Uysal, Haydar Cıbır.

Denetim Kurulu Üyeleri: Arslan Topal, Ahmet Kaval, Cengiz Arslan.

Merkez Birliği Delegeleri: Yılmaz Kaya, Muzaffer Fakıoğlu, Mehmet Fatih Şerbetci, Ahmet Uysal, Haydar Cıbır, Hüseyin Erdem, Raşit Ünver, Kenan Çakmak."