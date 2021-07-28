‘Yüzümüzü yıkayacak suyumuz kalmadı’

M.BURAK YALÇIN

Merkeze bağlı Kazıklıkaya Köyü sakinleri, ellerini ve yüzlerini yıkayacak sularının kalmadığını belirterek, su sorunlarının biran önce çözülmesi için Valiliğe dilekçe verdiler.

Kazıklıkaya Köyü Muhtarı Veysel Paçacı, köy sakinleri ile birlikte Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Köy Muhtarı Veysel Paçacı, ellerini ve yüzlerini yıkayacak kadar bile sularının kalmadığını dile getirerek, “Yetkililerden su konusunda yardım istiyoruz” dedi.

Köylüler adına konuşan Servet Aksoy ise, 2017 yılında Kazıklıkaya Köyü’nde Milli Emlak’ın satmış olduğu arsalarda ev yaptıklarını belirterek, “Tabi bu arada Kazıklıkaya Köyü Muhtarlığı’nın bölgesinde de Köy-Des kanalıyla yaptırılan evler var. Bölgeye, yaklaşık 100 hanenin üzerinde ev yapıldı. 2017’nin sonlarından itibaren içme suyu için her ne kadar İl Özel İdaresi ‘biz yaptık’ dese de çok büyük bir kısmını köylüler olarak bizler para toplayıp yaptırdık. İsale hattı ise İl Özel İdare bütçesiyle yaptırıldı. Aradan geçen 1 yıl içinde bizim suyumuz kuyudan tamamen çekildi. Şu anda hiç suyumuz yok. 10 gündür 100 evde 400 insan susuz bir şekilde yaşamakta. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde insanların evlerinde bir damla su yok” dedi.

İl Özel İdaresi’ne gittikleri zaman kendilerine su sorununu çözmek için en erken 6-7 ay, en geç 1yıl gibi bir zaman süre verildiğini aktaran Aksoy, “Bu bizi tatmin etmiyor. Bir şekilde devletimiz buradaki sorunu çözmelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından köylüler, hazırladıkları dilekçeleri Valiliğe teslim ettiler.