Yeni Tucson Çorum’da

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Yeni Hyundai Tucson, Çorum’da görücüye çıktı.

Hyundai yetkili bayii Karataş Otomotiv, yeni Tucson’u otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.

Karataş Otomotiv Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, “Hyundai markasının C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson tamamen yenilendi” dedi.

“Yeni Hyundai Tucson ışığıyla fark yaratmaya geldi” diyen İbrahim Saçmacı, “İlk kez 2004 yılında satışa sunulan Hyundai Tucson, şimdi de dördüncü nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip Yeni Tucson, Parametrik Dinamik Tasarım felsefesi ve teknolojik konfor öğeleriyle dikkat çekiyor” diye konuştu.

BİR BAKIŞTA YENİ TUCSON

Satış Danışmanları Mehmet Gençkurt, Ahmet Erdem Erişen ve Özge Sevinçoğlu’nun da hazır bulunduğu tanıtımda konuşan Saçmacı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni Tucson, Hyundai için sadece bir evrim değil, aynı zamanda bir tasarım devrimi. İlk kez 2004 yılında tanıtılan Hyundai Tucson, 2021 yılında dördüncü jenerasyonuna ulaştı. Dünya çapında 17 yıllık tarihinde 7 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli oldu. Hyundai Tucson, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'da ise 1,4 milyon adet satıldı.

Yeni Tucson, segmentinde benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunan ender bir model. Sensuous Sportiness tasarım kimliğine göre tasarlanan ve geliştirilmiş ilk Hyundai SUV modeli.

"Parametrik Gizli Farlar ve Gündüz Farları", Tucson'a karanlıkta bile kusursuz bir görünüm katıyor. İç mekan, kusursuz kullanıcı deneyimi için doğal olarak akıcı bir düzene sahip.

Tucson'da 10,25 inç dijital gösterge ve 10,25 inç dokunmatik multimedya eğlence ekranı bulunuyor. Çoklu havalandırma, üç bölgeli klima kontrolü, ön ve arka ısıtmalı koltuklar gibi konfor özellikleri var.

Yeni Tucson, 620 litre bagaj hacmine sahip. Bu rakam koltuklar yatırıldığındaysa 1.800 litreye çıkıyor. Otomobilde öndeki yolcuların birbirleriyle çarpışmasını önlemek için yeni bir orta hava yastığı var.

Yeni Tucson'da donanım seviyesine bağlı olarak 18 ve 19 inç jant ebatları sunuluyor. 1.6 litrelik T-GDI motor, 180 PS gücünde. 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri DCT ile birlikte sunuluyor. 7 ileri DCT şanzımanlı, 1,6 litrelik CRDi dizel motor ise 136 PS gücünde. 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi var.

Hyundai Assan, Yeni Tucson modelinde 4 farklı donanım seviyesi ve iki tip motor seçeneğine yer veriyor. Benzinli motor, Comfort donanım seviyesi ve 4x2 çekiş seçeneği ile satın alınabiliyor. Dizel motor ise Prime donanım seviyesinden itibaren başlıyor ve konforu artıran Elite ve Elite Plus seçenekler zenginleştirilebiliyor. Dizel motor, 4x2 ve 4x4 HTRAC ile satışa sunulurken tüm motor ve donanım seviyelerinde 7DCT şanzımana yer veriliyor.

Yeni Tucson’u yakından görmek, test edip detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataş Otomotiv Hyundai Plaza’ya bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 20:02