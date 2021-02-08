‘Bu olaylar birliğimize zarar veremez’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, İskilip'te boyalı saldırıya uğrayan parti binasında inceleme yaptı.

İlçe Başkanı Yusuf Var'dan olay hakkında bilgi alan İl Başkanı Tahtasız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olay hakkında şikayetçi oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. M. Ö. isimli şahsın Emniyet'te ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘İSKİLİP HALKININ SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "Bu saldırıyı kendisini mehdi zanneden ve daha önce de buna benzer suçlar işlediği belirlenen bir şahıs tarafından yapıldığı tespit edildi. Kişi hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk, olayın takipçisi olacağız." dedi.

“İskilip halkının sağduyusuna güveniyoruz.” diyen Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu olayı kesinlikle İskilip halkına mal etmiyoruz. Bu tür olaylar İskilip halkı ile olan birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir.

Olayı şiddetle kınıyoruz ve takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Öncelikle İskilip İlçe Başkanımıza ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyoruz. Emniyet Müdürlüğü'ne de duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kim bu memlekete bir çivi çakar, fayda sağlarsa Allah ondan razı olsun. Kim bu memleketin birlikteliğine bir kurşun sıkarsa da Allah onun belasını versin.

Bu olaylar bizi kesinlikle yıldıramaz, yolumuzdan alıkoyamaz. Bizler, Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlıyız. Mustafa Kemal'in ruhuna ihanet edenler hainlik yapmıştır. Devlet yetkililerimizin bu konuda hassas olmasını bekliyoruz.

Tüm halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Birlikteliğimizin, kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz." (Haber Merkezi)