CHP Ekonomi Masası heyeti Çorum’da

CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki Ekonomi Masası, Çorum'u ziyaret edecek.

Ekonomi Masası heyeti bugün Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, sorunlar ve taleplerle ilgili istişarelerde bulunacak.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın verdiği bilgiye göre; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki heyette Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir Milletvekili Bedri Serter, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi ve önceki dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli yer alacak.

7 kişilik heyet, Çorum'da ilk olarak Alacahöyük'ü ziyaret edecek. Heyet daha sonra Çorum'da sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve mahalle muhtarları ile görüşecek.